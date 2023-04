Video gol-highlights Juventus-Inter 1-1: sintesi 04-04-2023

Video gol-highlights Juventus-Inter 1-1: Cuadrado illude i bianconeri. Un pasticcio di Bremer permette a Lukaku di pareggiare su rigore nel recupero.

Juventus-Inter 1-1, finisce in parità l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Succede tutto nel finale, con Bremer che regala un rigore ai nerazzurri nei minuti di recupero, e permette a Lukaku di replicare al vantaggio di Cuadrado, maturato all’83.

Bella partita, con occasioni da una parte e dall’altra. Nel primo tempo, Handanovic è miracoloso su Di Maria, mentre Perin salva il risultato su Brozovic. Nella ripresa è l’Inter ad andarci più vicina con un grande tiro di Mkhitaryan all’incrocio.

Nel finale, ricco di tensione, vi sono tre espulsi. Tra tre settimane, a Milano, sarà autentica battaglia per un posto in finale.

La sintesi di Juventus-Inter 1-1

Partita dai ritmi subito molto alti: dopo appena 4 minuti, Handanovic è costretto a un intervento miracoloso su un funambolico Di Maria, capace di presentarsi davanti allo sloveno e calciare col destro dopo aver seminato il panico nella difesa avversaria.

Pressa alto la squadra di Allegri: Danilo recupera un pallone sulla trequarti, ma il suo sinistro finisce in tribuna. Si fa vedere l’Inter, con un colpo di testa di Lautaro, su cross di D’Ambrosio, che finisce fuori.

Juventus più padrona del campo nei primi minuti, con l’Inter costretta nella propria area di rigore a concedere diversi calci d’angolo. Ci prova Dzeko a scuotere i suoi, ma la sua azione personale si conclude con un sinistro debole tra le braccia di Szczesny.

La migliore occasione nerazzurra capita sui piedi di Brozovic, che viene pescato in area dalla destra, e con un rasoterra ravvicinato fa tremare la Juve. Solo un riflesso felino di Perin, con il piede, salva la squadra di Allegri.

Tornano a pungere i bianconeri, con una palla servita al bacio da Fagioli sulla testa di Vlahovic. Il serbo, in torsione, colpisce in posizione arretrata, e non imprime l’effetto sperato al pallone, che termina tra le braccia di Handanovic.

Nel finale di tempo, Mkhitaryan serve un filtrante a Dimarco: Bremer chiude provvidenzialmente sul mancino dell’esterno. Dagli sviluppi del corner, è D’Ambrosio ad andarci vicino, con un colpo di testa.

Inizia il secondo tempo, e la Juve si rende ancora pericolosa sull’asse Fagioli-Vlahovic, col serbo che mette di poco alto con la testa.

È però l’Inter a prendere in mano il controllo delle operazioni: la squadra di Inzaghi schiaccia per qualche minuto gli avvesari in area, senza però creare vere occasioni.

Ci prova allora Kostic, con un sinistro da fuori area, ma non trova la porta. Inter vicina al vantaggio con Mkhitaryan, che si accomoda la palla sul sinistro e calcia a incrociare. Palla di poco fuori.

Allegri inserisce Chiesa e Miretti per Di Maria e Fagioli. La Juve va nuovamente vicina al vantaggio con un destro da fuori area di Danilo, che finisce di poco al lato.

Nell’Inter entrano Lukaku e Gosens, ma la Juventus riprende le contromisure, e Perin non corre alcun pericolo nell’ultimo quarto d’ora.

Sono invece i bianconeri a rendersi pericolosi: Acerbi respinge un cross di testa, ma favorisce l’intervento di Cuadrado. Tiro-cross del colombiano, che attraversa tutta l’area e per poco non viene spinto dentro da Milik, subentrato a Vlahovic.

Il gol, firmato da Cuadrado, arriva pochi minuti dopo: Rabiot, dalla sinistra, apre il campo alla falcata del colombiano, che arriva di gran carriera, colpevolmente ignorato dalla difesa nerazzurra, e infila il pallone sotto le gambe di Handanovic.

Sembrerebbe fatta per i bianconeri, ma nel recupero Bremer combina un pasticcio su un cross nerazzurro dalla destra, intercettando il pallone con la mano.

Per Massa non ci sono dubbi: è rigore. Si presenta dal dischetto Lukaku, che non sbaglia e pareggia i conti.

Nel finale si accende un parapiglia che costringe Massa ad estrarre il rosso nei confronti di Cuadrado, Lukaku e Handanovic.

Un gol, quello di Lukaku, che riequilibria la partita, e lascia ogni discorso aperto in vista della gara di ritorno. L’Inter, pur non demeritando e riuscendo a pareggiare, incappa nella quinta partita senza vittorie tra coppe e campionato.

La posizione di Inzaghi non è così solida. Un risultato negativo a Salerno potrebbe costargli la panchina.

Il tabellino di Juventus-Inter 1-1

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli (Miretti 65′), Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic (Milik 74′), Di Maria (Chiesa 65′).

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiesa, Alex Sandro, Milik, Kean, Miretti, Rugani, Soule, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (Dumfries 81′), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (Asllani 81′), Mkhitaryan, Dimarco (Gosens 69′); Dzeko (Lukaku 69′), Lautaro (Correa 86′).

A disposizione: Cordaz, Onana, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti, Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Marcatori: 83′ Cuadrado (J), 90+5′ Lukaku (rigore, I)

Arbitro: Massa (Imperia)

Ammoniti: Brozovic (I), Lukaku (I), Miretti (J)