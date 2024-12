Video Gol Highlights Juventus-Fiorentina 2-2: Sintesi 29-12-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Fiorentina 2-2, 18° Giornata Serie A: doppietta di Thuram, segnano anche Kean e Sottil

Solo un pareggio spettacolare tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo pomeridiano della domenica della diciottesima giornata di Serie A.

Continua l’alternanza di vittorie e pareggi per i bianconeri, ancora unica squadra imbattuta, ma a quota trentadue punti, gli stessi dei viola, che arrivavano da due sconfitte consecutive.

Sintesi di Juventus-Fiorentina 2-2

Assenti Arthur, Bremer, Cabal, Milik, Rouhi e Weah per Thiago Motta, che schiera Savona, Gatti, Kalulu e l’adattato McKennie in difesa davanti a Di Gregorio, confermati Thuram e Koopmeiners con Locatelli in mediana, spazio a Conceiçao e Mbangula in attacco con Vlahovic.

Indisponibili Biraghi e Bove per Raffaele Palladino, che punta su Dodò, Comuzzo, Ranieri e Parisi in difesa a protezione di de Gea, in mediana Adli, Cataldi e Colpani, in attacco Gudmundsson e Sottil alle spalle di Kean.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre devote al possesso palla, molto ordinate in fase difensiva e brave a sfruttare la qualità dei propri palleggiatori.

Dopo un tentativo di Vlahovic, al 20′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Thuram, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella giocata personale.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Gudmundsson e pareggiando al 38′ minuto con Kean, su assist di Adli.

Nel finale i padroni di casa si riaffacciano dalle parti di de Gea, che si fa trovare pronto sulla conclusione di Vlahovic, mentre il tentativo di Locatelli è impreciso.

Il secondo tempo si apre con la rete del vantaggio dei padroni di casa al 48′ minuto, di nuovo Thuram, che si regala una bella doppietta su assist di Koopmeiners.

Dopo l’ammonizione di McKennie e un tentativo di Kean, c’è spazio per Beltran, Cambiaso, Yildiz e Mandragora al posto dello statunitense, Gudmundsson, Mbangula e Cataldi.

Vengono ammoniti anche Kalulu e Locatelli, nel mezzo ci provano Yildiz e Gatti, mentre entrano Nico Gonzalez, Gosens, Richardson e Ikone al posto di Vlahovic, Parisi, Adli e Colpani.

Dopo il giallo a Comuzzo, al 87′ minuto gli ospiti pareggiano, questa volta con Sottil, al posto giusto al momento giusto su un rimpallo in area di rigore.

Nel finale c’è tempo per Fagioli e Douglas Luiz al posto di Gatti e Thuram, oltre alle occasioni di Conceiçao e Nico Gonzalez.

Highlights e Video Gol di Juventus-Fiorentina 2-2:

Tabellino di Juventus-Fiorentina 2-2

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti (44′ st Fagioli), Kalulu, McKennie (18′ st Cambiaso); Thuram (44′ st Douglas Luiz), Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula (18′ st Yildiz); Vlahovic (38′ st Gonzalez).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic. All.: Thiago Motta



Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi (31′ st Gosens); Cataldi (20′ st Mandragora), Adli (31′ st Richardson); Colpani (31′ st Ikoné), Gudmundsson (14′ st Beltran), Sottil; Kean.

A disp.: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Kouamé. All.: Palladino



Arbitro: Mariani

Marcatori: 20′ Thuram (J), 38′ Kean (F), 3′ st Thuram (J), 42′ st Sottil (F)

Ammoniti: McKennie, Kalulu, Locatelli (J); Comuzzo (F)

Espulsi: –

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.