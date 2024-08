Video Gol Highlights Juventus-Como 3-0: Sintesi 19-8-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Como 3-0, 1° Giornata Serie A: segnano Mbangula, Weah e Cambiaso

La Juventus batte il Como all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo del lunedì sera della prima giornata di Serie A.

Sintesi di Juventus-Como 3-0

Out Kostic, Milik, Miretti e Pogba per Thiago Motta, che lancia subito Cabal in difesa al fianco di Bremer, Gatti e Cambiaso davanti a Di Gregorio, affidandosi a Thuram in mediana con Locatelli, mentre Weah, Yildiz e Mbangula giocano sulla trequarti alle spalle di Vlahovic unica punta.

Non ci sono Iovine, Mazzitelli e Varane per Cesc Fabregas, che sceglie Reina a porta, in difesa giocano Sala, Goldaniga, Barba e Moreno, a centrocampo Strefezza, Braunoder, Baselli e Da Cunha, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Belotti e Cutrone.

E’ una bella partita nel primo tempo, nonostante ritmi di gioco non proprio elevatissimi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti si chiudono con ordine concedendo pochi spazi.

Dopo il giallo a Sala, ci prova Vlahovic, ma senza fortuna, poi si fa male Baselli, che viene sostituito da Engelhardt.

Al 23′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Mbangula, che trova il gol del vantaggio con una bellissima giocata personale.

Gli ospiti accusano il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittare gestendo bene le forze e risultando pericolosi ancora con Yildiz, dopo il giallo a Engelhardt.

Dopo i palo clamoroso colpito da un pericolosissimo Vlahovic, al 47′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Weah, su assist di Yildiz, dopo il velo del serbo.

Il secondo tempo è sicuramente molto più equilibrato, anche perché calano i ritmi di gioco sul possesso palla dei padroni di casa e l’incapacità degli ospiti di reagire.

Entra Savona al posto dell’infortunato Weah, mentre viene annullata la rete di Vlahovic per fuorigioco di Cambiaso, con il palo che ferma il serbo ancora una volta più tardi.

Spazio per Gabrielloni, Abilgaard, che subito si infortuna, Verdi, giallo per lui, Cerri, Fagioli, Douglas Luiz al posto di Belotti, Da Cunha, Cutrone, Thuram e l’ammonito Locatelli, insieme a Goldaniga.

Nel finale ci prova Strefezza e viene ammonito Cambiaso, prima di firmare il tris firmato al 92′ minuto su assist di Mbangula.

Highlights e Video Gol di Juventus-Como 3-0:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 7, Gatti 6, Bremer 6, Cabal 6; K. Thuram 6,5 (21′ st Fagioli 6), Locatelli 6,5 (34′ st Douglas Luiz 6); Weah 6,5 (1′ st Savona 6), Yildiz 7, Mbangula 7,5; Vlahovic 7. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, McKennie. All.: Thiago Motta 7

Como (4-4-2): Reina 6; Moreno 5, Goldaniga 5,5, Barba 5,5, Sala 5,5; Strefezza 5, Braunöder 5,5, Baselli 6 (22′ Engelhardt 5), Da Cunha 5 (11′ st Abildgaard sv – 18′ st Verdi 5); Belotti 5 (11′ st Gabrielloni 5), Cutrone 5 (18′ st Cerri 5). A disp.: Audero, Gabrielloni, Dossena, Cassandro. All.: Fabregas 5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 23′ Mbangula (J), 46′ pt Weah (J), 46′ st Cambiaso (J)

Ammoniti: Sala (C), Engelhardt (C), Locatelli (J), Verdi (C), Goldaniga (C), Cambiaso (J)

Espulsi: –

Note: –

Tabellino di Juventus-Como 3-0

