Video Gol Highlights Juventus-Chelsea 1-0: Sintesi 29-09-2021

Video Gol Highlights Juventus-Chelsea: termina 1-0 la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i blues di Thomas Tuchel. A decidere il match, valevole per la 2° giornata del Gruppo H di Champions League, è una rete di Federico Chiesa al 1′ del secondo tempo.

Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Spezia e Sampdoria che hanno fatto seguito al pareggio col Milan e alla vittoria con il Malmo, la Juventus di Massimiliano Allegri batte 1-0 il Chelsea di Thomas Tuchel e si conferma al primo posto in classifica nel Gruppo H con 6 punti. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per i londinesi dopo quella di sabato scorso, in Premier League, contro il Manchester City. A decidere il match dell’Allianz Stadium, valevole per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League, è un gol di Federico Chiesa al 1′ del secondo tempo.

Video Gol Highlights Juventus-Chelsea 1-0, 2° giornata Gruppo H fase a gironi Champions League 2021-2022.

Sintesi di Juventus-Chelsea 1-0

Il primo tiro in porta della partita è del Chelsea che va vicino al gol con Lukaku il cui sinistro su calcio d’angolo di Marcos Alonso finisce comodamente tra le braccia di Szczesny. Al 20′ si vede anche la Juventus con Chiesa che ruba palla al centrocampo e arriva alla conclusione mettendo il pallone fuori alla destra di Mendy.

10 minuti più tardi è Rabiot a provarci, ma il suo destro finisce alto sopra la porta del portiere del Chelsea. Nei restanti 15 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto, al termine del 45° minuto, Manzano fischia la fine del primo tempo che si conclude con il punteggio di 0-0.

A pochi secondi dall’inizio del secondo tempo la Juventus passa in vantaggio con Chiesa che, su assist di Bernardeschi, prende il tempo a Rudiger e fa 1-0 con un potente sinistro sul quale Mendy non riesce ad intervenire. Al 63′ Cuadrado mette in mezzo per Bernardeschi che da buona posizione non riesce a fare 2-0.

Al 83′ il primo tentativo della seconda frazione del Chelsea che ci prova con Lukaku che, dall’interno dell’area bianconera, non inquadra lo specchio della porta. Al termine dei 5 minuti di recupero concessi da Manzano, la partita finisce: Juventus batte Chelsea 1 a 0.

Video Gol Highlights Juventus-Chelsea 1-0:

Il Tabellino di Juventus-Chelsea 1-0:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (83′ Chiellini), Locatelli, Rabiot (77′ McKennie); Cuadrado, Bernardeschi (66′ Kulusevski), Chiesa (77′ Kean).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen (75′ Barkley), Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (62′ Loftus-Cheek), Kovacic, Jorginho (62′ Chalobah), Alonso (46′ Chilwell); Havertz, Ziyech (62′ Hudson-Odoi); Lukaku.

Allenatore: Thomas Tuchel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Marcatori: 46′ Chiesa (J)

Ammoniti: 18′ Marcos Alonso (C), 61′ Ziyech (C), 65′ Rudiger (C), 89′ Cuadrado (J)

Espulsi: nessuno.

Migliori Bookmakers AAMS