Video Gol Highlights Juventus-Cagliari 2-0: Sintesi 21-12-2021

La Juventus batte abbastanza agevolmente il Cagliari all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel primo anticipo del martedì della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata, nonché ultima partita di campionato del 2021.

Continua l’ottimo stato di forma dei bianconeri, che conquistano la seconda vittoria consecutiva e il quinto risultato utile consecutivo, che li porta a quota trentaquattro punti in classifica e sempre più vicino alla quarto posto.

E’ crisi totale per i sardi, ai quali non è servito nemmeno il ritiro punitivo da parte del club, visto che è la terza sconfitta consecutiva, che li lascia al penultimo posto in classifica con solo dieci punti.

Poche sorprese nella formazione titolare ufficiale di Massimiliano Allegri, che lancia dal primo minuto la coppia d’attacco formata da Kean e Morata, spostando Bernardeschi sulla linea dei quattro centrocampisti al fianco del redivivo Arthur, dell’idea dell’ultimo minuto Bentancur, oltre all’imprescindibile Rabiot, mentre in difesa si rivede Alex Sandro sulla sinistra a completare il quartetto costituito da Cuadrado, Bonucci e De Ligt a protezione di Szczesny.

Pugno duro da parte di Walter Mazzarri dopo il ritiro forzato e punitivo per questa ultima giornata del girone d’andata, visto che decide di mettere fuori rosa Caceres e Godin puntando su un 4-4-2 accademico con Zappa e Lykogiannis sulla linea difensiva costituita dalla coppia centrale formata da Ceppitelli e Carboni, a protezione di Cragno, mentre in mediana Grassi e Deiola saranno aiutati da Bellanova e Dalbert sulle fasce e sorpresa Pereiro alle spalle di Joao Pedro in attacco.

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma per superare l’ottima fase difensiva degli ospiti, che chiudono tutti gli spazi, spesso lanciano lungo per i due attaccanti.

In tal senso, se Morata non risulta pervenuto, non si può dire lo stesso di Kean, che prima non trova la porta di testa e poi viene fermato dal palo a botta sicura.

La partita si fa sempre più dura, visto che gli ospiti cominciano a farsi ammonire, Carboni e Dalbert, ma al 40′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con il fortunoso gol di Kean, su una palla scodellata da Bernardeschi e deviata da un difensore verso la testa dell’attaccante italiano.

Nel finale gli ospiti provano a reagire più dal punto di vista tattico che tecnico, visto che alzano molto il baricentro e pressano con aggressività gli avversari addirittura a partire dagli attaccanti, ma i padroni di casa non sembrano avere problemi a gestire il momento.

Il secondo tempo inizia con un cambio per i padroni di casa, che sostituiscono un evanescente Rabiot per Mckennie. Questo non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti continuano a subire il lunghissimo possesso alla degli avversari, praticamente in dominio del gioco, del campo e del risultato.

Eppure, gli ospiti si ritroverebbero con la possibilità di pareggiare, peccato che Dalbert sbaglia clamorosamente sotto porta dopo il bellissimo velo di Pereiro sul lancio lungo di Bellanova prima e poi Szczesny si fa trovare pronto sulla conclusione di Joao Pedro dopo l’entrata in campo di Pavoletti per l’uruguayano.

I padroni di casa devono ritrovare lucidità offensiva e inseriscono Kulusevski e Locatelli per Kean e Arthur, mentre gli ospiti provano a sfruttare la voglia di Oliva al posto di Deiola e, infatti, i cambi hanno un impatto importante.

Al 85′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio e chiudono la partita con Bernardeschi, sinistro all’incrocio su assist di Kulusevski, bravo a ribaltare l’azione in contropiede.

Nel finale c’è ancora tempo per qualche altra sostituzione finale, visto che Keita, Kaio Jorge e De Sciglio al posto di Dalbert, Bernardeschi e Morata, e per un giallo a Pavoletti.

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, Bonucci 6, De Ligt 6,5, Alex Sandro 6; Bentancur 5,5, Arthur 5,5 (37′ st Locatelli sv), Rabiot 6 (1′ st McKennie 6,5); Bernardeschi 7 (44′ st Kaio Jorge sv), Morata 6 (44′ st De Sciglio sv), Kean 7 (27′ st Kulusevski 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Pellegrini, Soulé. All.: Allegri 6.



Cagliari (4-4-2): Cragno 6; Zappa 6, Ceppitelli 5,5, Carboni 5,5, Lykogiannis 6; Bellanova 6, Deiola 6 (26′ st Oliva 6), Grassi 6, Dalbert 5 (39′ st Keita sv); Pereiro 5 (19′ st Pavoletti 5,5), Joao Pedro 5. A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Obert, Nandez, Faragò, Ceter. All.: Mazzarri 5.



Arbitro: Dionisi

Marcatori: 40′ Kean, 38′ st Bernardeschi

Ammoniti: Carboni, Dalbert, Pavoletti (C)

Espulsi: nessuno

