Video Gol Highlights Juventus-Benfica 1-2 e Sintesi 14-9-2022

Video Gol e Highlights Juventus-Benfica 1-2, 2° Giornata Gruppo H Champions League: 2° sconfitta in due giornate per i bianconeri, continua il periodo negativo per la squadra di Allegri

La Juventus dopo essere passata subito in vantaggio con Milik al 5° minuto viene raggiunta sul pareggio con un calcio di rigore di Joao Mario nel finale di 1° tempo ed in apertura di ripresa Neres mette a segno il gol della vittoria per il Benfica.

La Juventus si prende la 2° sconfitta consecutiva in Champions League dopo quella per 2 a 1 rimediata a Parigi contro il PSG. Il cammino dei bianconeri nel Girone H di Champions League si fa tutto in salita.

Non era mai successo che la Juventus perdesse le prime due partite nella fase a Gironi di Champions League.

Anche in campionato la Juve è in crisi di risultati ed in 6 Giornate ha raccolto 10 punti frutto di 2 vittorie e 4 pareggi di cui 2 nelle ultime due Giornate contro Fiorentina e Salernitana.

Il Benfica dopo aver battuto il Maccabi Haifa alla prima giornata ottiene la seconda vittoria in due partite e sale al 1° posto a quota 6 punti a pari merito del PSG.

La Juventus invece è ferma a 0 punti come gli israeliani del Maccabi Haifa che saranno proprio i prossimi avversari dei bianconeri nel doppio confronto del 5 ottobre a Torino e 11 ottobre in trasferta.

Contro gli israeliani dell’Haifa la Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi e deve prendersi i 6 punti se vuole sperare nel secondo posto che vale il passaggio del turno.

Sintesi di Juventus-Benfica

Allegri manda in campo la sua Juventus con un classico 4-4-2 con Perin in porta e davanti a lui Bonucci e Bremer centrali con Cuadrado sulla fascia destra e Danilo a sinistra.

A centrocampo ci sono McKennie e Paredes al centro con Danilo a destra e Miretti a sinistra. In attacco la coppia formata da Vlahovic e Milik.

Schmidt schiera il suo Benfica con il 4-2-3-1 con Vlachodimos in porta e davanti a lui Bah e Neres centrali con Grimaldo a destra e Fernandez a sinistra. I due di centrocampo sono Joao Mario e Rafa Silva. In attacco Ramos punta centrale supportato da Antonio Silva, Florentino Luis e Otamendi.

Al 3° minuto subito un occasione per la Juventus con Miretti che mette dentro per Kostic che effettua il cross al centro per McKennie che però non ci arriva a colpire di testa.

Al 5° Juventus subito in vantaggio con Milik! Calcio di punizione battuto da Paredes in area per Milik che di testa gira in rete.

Al 7° ancora Milik si coordina in area ma non riesce a centrare la porta!

Al 10° minuto Kostic prova a metterla in mezzo ma la difesa del Benfica mette fuori, poi Paredes prova il tiro ma ancora c’è la ribattuta della difesa portoghese, il pallone va a Cuadrado che mette in mezzo per Kostic che prova il sinistro ma il pallone termina di poco a lato!

Al 20° si fa vedere il Benfica in attacco con Neres che effettua il cross in area per Goncalo Ramos che colpisce di testa ma il pallone termina fuori.

Al 27° azione fotocopia del Benfica con Neres che mette al centro e Goncalo Ramos di testa stavolta mira in porta ma Perin è bravissimo a farsi trovare pronto!

Al 41° c’è un calcio di rigore per il Benfica per fallo di Miretti in area su Goncalo Ramos. L’arbitro dopo aver consultato il VAR conferma il penalty.

Sul dischetto va Joao Mario che batte Perin e segna il gol dell’1 a 1.

In apertura di ripresa c’è subito occasione Juventus con Vlahovic che si gira bene in area e tira ma il pallone viene deviato in corner.

Al 55° il Benfica passa in vantaggio! Fernandez serve in area Rafa Silva che calcia a botta sicura ma c’è il miracolo di Perin ma sulla respinta Neres è più veloce di tutti e mette in rete di sinistro al volo!

Al 60° il Benfica sfiora il 3 a 1 con Bah che prova il tiro al volo in area ma c’è la deviazione provvidenziale di Bonucci in corner.

Al 63° ancora il Benfica sfiora il colpo del ko con un gran tiro dalla distanza di Rafa Silva che viene respinto da Perin in modo provvidenziale!

Al 66° grande giocata di Neres che salta McKennie prova il tiro in diagonale che viene deviato in scivolata da Bonucci.

Al 68° ancora Neres impegna Perin, la Juventus in questa fase è alle corde!

Al 72° c’è un tiro cross di Kean che si stampa alla base del palo. Sulla respinta Di Maria prova il tiro a giro ma il portiere del Benfica si fa trovare pronto alla risposta!

Highlights e Video Gol di Juventus-Benfica :

Tabellino di Juventus-Benfica

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado (58′ De Sciglio), Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti (58′ Di Maria), Kostic (70′ Kean); Vlahovic, Milik (70′ Fagioli). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Soulè, Barbieri

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos, Grimaldo, Bah, Neres, Fernandez, Joao Mario, Rafa Silva, Otamendi, Florentino Luis, Antonio Silva, Ramos. All. Schmidt. A disp. Leite, Gilberto, Aursnes, Gonçalves, Pinho, Chinquinho, Ristic, Brooks, Musa, Araujo, Bernardo, Draxler

Arbitro: Zwayer (GER)

MARCATORI: 5′ Milik, 44′ Joao Mario rig., 55′ Neres

AMMONITI: 25′ Bah, 41′ Miretti, 44′ Joao Mario, 44′ Perin, 59′ Danilo, 72′ Paredes