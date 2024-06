Video Gol Highlights Italia U21-Panama U23 2-2 (6-3 dcr): Sintesi 10-06-2024

Il Risultato di Italia U21-Panama U23 2-2 (6-3 dcr): Pareggiamo all’ultimo secondo dopo una partita piena di errori e sofferenza e ai rigori riusciamo a guadagnarci due punti preziosissimi grazie ai quali saliamo al 2° posto con 5 punti scavalcando proprio Panama. Appuntamento a dopodomani per la sfida contro l’Indonesia.

La Sintesi di Italia U21-Panama U23 2-2 (6-3 dcr)

Gli orrori difensivi visti contro il Giappone e l’Ucraina non sono stati mandati a memoria, né ne è stata tratta una qualche lezione, e la prima mezz’ora contro questi rapidi e spigolosi centramericani è stata di pura sofferenza e, dopo averci messo i brividi con contropiedi clamorosi, tra il 23° e il 26° Panama va a segno addirittura per due volte.

La prima: Phillips, tutto solo a centro area, si ritrova il pallone tra i piedi e non gli riesce affatto complicato sistemarsi il pallone e calciare mirando e centrando l’angolo basso.

La seconda: il numero 21 Lenis fa quel che più gli aggrada sulla fascia, mette k.o. con rapide finte i nostri difensori e trova al centro Alvarado, che segna in scivolata da pochi passi.

E noi che facciamo? Nulla, o quasi: al 40° troviamo comunque la rete che ci permette di accorciare le distanze, tra l’altro molto bella, con Ndour: il nostro numero 11 controlla un pallone di Esposito di testa, finta con il sinistro e, dal limite dell’area, batte Perez con un tiro di destro molto angolato.

Il nostro bel gol è l’unico acuto di un primo tempo da dimenticare e che va in archivio dopo quattro minuti di recupero.

La nostra ripresa è meno negativa, si vede più attenzione dietro e una maggior vivacità nel gioco, ma le occasioni vere latitano.

Panama è sempre pericoloso in contropiede e quasi segna il terzo gol con Phillips; in difesa è sempre attento e così non troviamo grandi spazi per palleggiare a dovere e andare alla battuta a rete.

Una chance riusciamo comunque a costruirla, seppur in maniera molto confusa, ma l’azione termina con un fallo ai danni di Perez da parte di Tongya.

Più si avvicina l’epilogo e maggior impegno profondiamo nel cercare il 2-2, sfiorandolo con il nuovo entrato Cerri, che all’82° sfiora il palo di testa, e poco dopo con Hasa, che si libera e calcia da buona posizione spedendo la sfera oltre la traversa.

Al minuto 87 il già ammonito Perdomo si fa buttare fuori e così ci accampiamo nei pressi dell’area avversaria, non riusciamo nell’intento quando un cross di Volpato si rivela troppo lungo per Bonfanti, ma al 96° pareggiamo grazie a Ndour, che da fuori area raccoglie un pallone vagante toccato da Raimondo e scaglia uno splendido tiro rasoterra che sorprende Perez.

Si deve procedere, dunque, ai tiri di rigore, previsti anche nella fase a gironi. Ai vincitori vanno due punti e agli sconfitti uno.

Battiamo per primi con Volpato, che angola bene e supera Perez, che intuisce e per poco non para, mentre il nostro Sassi respinge il tiro di Tello.

Il secondo dei nostri a tirare è Cerri, che spiazza il portiere panamense; Orelien è il secondo che batte per i centramericani e sorprende Sassi con un favoloso cucchiaio.

Facciamo tre su tre grazie al potente e centrale tiro di Hasa ed è importantissimo perché Matos viene ipnotizzato da Sassi. A Tongya, con un tiro angolato, l’onore e l’onore di consegnarci la vittoria.

Highlights e Video Gol Italia U21-Panama U23 2-2 (6-3 dcr)

Il Tabellino di Italia U21-Panama U23 2-2 (6-3 dcr)

Italia U21 (4-3-1-2): Sassi; Dalle Mura, Bonfanti, Veroli, Turicchia (67′ Zanotti); Ndour, Bianco (81′ Cerri), Pisilli (46′ Hasa); Fini (55′ Tongya); Raimondo, Esposito (46′ Volpato). CT: Nunziata

Panama U23 (4-3-3): Perez; Guevara, Sanchez, Perdomo, Matos; Moran, Fields (69′ Arroyo), Lenis (53′ Orelien); Phillips (90′ Davis), Alvarado (69′ Carrasquilla), Pinzon (46′ Tello Valor). CT: Dely Valdes

Marcatori: 23′ Phillips, 26′ Alvarado, 40′ e 96′ Ndour

Arbitro:

Ammoniti: Phillips, Bianco, Esposito, Ndour, Perez e Perdomo

Espulsi: 87′ Perdomo

