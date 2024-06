Video Gol Highlights Italia U21-Giappone U19 4-3: Sintesi 04-06-2024

Risultato Italia U21-Giappone U19 4-3: bene l’attacco, specialmente Fini e Raimondo, autori di tre dei quattro gol con i quali esordiamo nel Torneo di Tolone, malissimo dietro, ove concediamo ben tre gol a Shiogai. Di Fabbian l’altra rete azzurra. Prossima sfida dopodomani contro l’Ucraina.

La Sintesi di Italia U21-Giappone U19 4-3

Se nella prima metà della prima frazione gli azzurrini mettono sotto i nipponici realizzando due reti, una con un tiro dal limite di Fini al 10° e al 22° uno su rigore, concesso per un fallo del portiere Goto ai danni dell’autore del primo gol e trasformato da Fabbian, la ferocia viene meno dopo il raddoppio e inizia a vedersi un avversario fin lì remissivo.

Al 24° Ishii, ottimamente smarcato e clamorosamente solo, si presenta al cospetto di Rinaldi e spedisce il pallone sulla traversa divorandosi l’1-2; sempre il numero 13 ha un’altra chance al 36°, ma il suo diagonale è bloccato dal nostro portiere.

Mentre i nostri si rivedono dalle parti di Goto solo al 40° con una conclusione di Fini a lato di poco. Al 45° il Giappone accorcia le distanze con un bel tocco di Shiaogai su servizio di Yukutomo e proprio nell’ultimo dei tre minuti di recupero una pericolosa punizione per i nipponici rischia di mutare ancora il risultato, ma la zuccata di uno dei giocatori asiatici termina a lato di poco.

La ripresa pare saldamente in mano all’Italia come la prima metà del primo parziale: dopo averlo mancato per la bella parata di Goto ai danni della conclusione di Bianco, al 59′ facciamo tris con Raimondo, che sfrutta il lancio di Fini e batte il portiere avversario con un sinistro incrociato.

Malgrado il doppio vantaggio ritrovato, ci riaddormentiamo il Giappone accorcia nuovamente: il nuovo entrato Ndour perde palla a centrocampo e con un contropiede assai veloce Shiogai, ben servito da Sato, fa ancora centro al 62°.

Dopo che Raimondo sigla il poker con un bel colpo di testa su punizione di Esposito, i minuti successivi sono quelli della fiera del gol, delle prodezze dei portieri e degli errori: al 73° Shiogai sbaglia il 3-4 calciando altissimo al cospetto di Rinaldi e poi, dopo due ottime parate del nostro estremo difensore, questi respinge male un tiro di Michiwaki e lo stesso Shiogai sigla la sua tripletta.

Dopo che Rinaldi respinge di piede il tiro di Yasuda che poteva valere il clamoroso pareggio, la partita si quieta fino a triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Italia U21-Giappone U19 4-3

Il Tabellino di Italia U21-Giappone U19 4-3

Italia Under 21 (4-3-3): Rinaldi; Turicchia, Bertola (46′ Zanotti), Dalle Mura, Pieragnolo; Bianco (61′ Pisilli), Fabbian (46′ Ndour), Hasa; Tongya, Fini (69′ Esposito), Raimondo (82′ Kouda). Ct: Nunziata

Giappone Under 19 (4-3-3): Goto; Umeki, Shiokawa, Ozaki, Takahashi (63′ Homma); Yasuda, Ogura, Sato (82′ Michiwaki); Yukumoto (63′ Hiroi), Ishii (72′ Nakajima), Shiogai. Ct: Oiwa

Marcatori: 10′ Fini, 22′ rig. Fabbian, 45′ 62′ e 85′ Shiogai, 59′ e 70′ Raimondo

Arbitro: Coelho

Ammoniti: Bianco, Ogura, Goto e Tongya

