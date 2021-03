Video Gol Highlights Italia-Irlanda del Nord 2-0: Sintesi 25-3-2021

Video Gol e Highlights Italia-Irlanda del Nord 2-0, 1° Giornata Gruppo C Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: la sblocca Berardi, raddoppia Immobile

L’Italia batte l’Irlanda del Nord allo Stadio Ennio Tardini di Parma nella prima giornata del Girone C di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma in Qatar nel 2022.

Inizia benissimo il cammino verso la competizione internazionale per la nazionale italiana del ct Roberto Mancini, che può essere soddisfatto per il grande primo tempo, ma un po’ meno per la prestazione offerta nella seconda frazione di gioco.

Sintesi di Italia-Irlanda del Nord 2-0

E’ una partita molto prevedibile nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti vogliono metterla sulla fisicità e sull’aggressività, ma durano molto poco, visto che gli avversari riescono a domarli con la qualità e la tecnica.

Dopo un tentativo di Immobile senza cinismo, al 14′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Berardi, lanciato a porta da un bel lancio di Florenzi.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che fanno ciò che vogliono a centrocampo, costringono gli avversari ad abbassarsi molto e continuano a macinare gioco ed occasioni.

Non sembra proprio serata per Immobile, che sbaglia di tutto sotto porta sparando addosso al portiere, mentre il colpo di testa di Emerson lambisce il palo e le conclusioni di Insigne e Florenzi non possono spaventare il portiere avversario.

Al 40′ minuto arriva il meritato gol del raddoppio dei padroni di casa, firmato da Immobile, bravo a ripartire in contropiede.

Cambia leggermente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti provano ad alzare il baricentro, mentre i padroni di casa continuano a gestire con grande qualità i ritmi di gioco.

Dopo un bel tentativo di Whyte, leggermente impreciso, i padroni di casa rispondono con un colpo di testa di Immobile, senza trovare la porta, ma il vero protagonista è Donnarumma, che alza la saracinesca risultando miracoloso su Whyte e Smith prima e Magennis poi.

Nel finale ancora Donnarumma si fa trovare sul destro di Davis, è McNair a divorarsi il possibile gol che potrebbe riaprire la partita sparando in curva al termine di una bella azione iniziata da un recupero palla, mentre Immobile è troppo defilato dopo aver saltato il portiere, così come lo stesso Spinazzola.

Highlights e Video Gol di Italia-Irlanda del Nord 2-0:

Tabellino di Italia-Irlanda del Nord 2-0

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini (C), Emerson Palmieri (75′ Spinazzola); Pellegrini (63′ Barella), Locatelli (84′ Pessina), Verratti; Berardi (75′ Chiesa), Immobile, Insigne (84′ Grifo).

A disp.: Sirigu (GK), Cragno (GK), Di Lorenzo, Belotti, Acerbi, Bernardeschi, Mancini G.

All.: Mancini R.

IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2) : Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, Evans J., Dallas; Evans C. (46′ Saville), McNair, McCann (78′ Thompson); Davis (C); Whyte (63′ Lavery), Magennis (78′ Lafferty).

A disp.: Hazard (GK), Hughes (GK), McLaughlin, Kennedy, Ballard, McGinn, Ferguson, Brown.

All.: Baraclough.

Arbitro: Ali Palabıyık (Turchia).

Assistente 1: Kerem Ersoy (Turchia).

Assistente 2: Serkan Olguncan (Turchia).

Quarto Ufficiale: Halis Özkahya (Turchia).

Marcatori: 14′ Berardi (Italia), 39′ Immobile (Italia).

Ammoniti: 48′ Saville (Irlanda del Nord).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 3’st. Calci d’angolo: 0-5. Temperatura: 15°C (Serata limpida).

Spettatori: porte chiuse.

