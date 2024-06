Video Gol Highlights Italia-Albania 2-1: sintesi 15-06-2024

Il Risultato di Italia-Albania 2-1, 1° giornata Gruppo B: dopo nemmeno trenta secondi siamo sotto, rimontiamo ma non la chiudiamo come avremmo dovuto e meritato e al 91° rischiamo la beffa. Ma c’è il lieto fine; ora testa alla sfida contro la Spagna di giovedì 20, mentre il giorno prima l’Albania affronterà la Croazia.

Freddati dopo pochi secondi da Bajrami, non ci spaventiamo e al quarto d’ora siamo già sul 2-1 grazie a Bastoni e Barella.

La Sintesi di Italia-Albania 2-1

Il nostro Europeo inizia malissimo poiché l’Albania ci sorprende dopo soli 24″ di gioco: sfruttando un errore di Dimarco, che perde palla in area nel tentativo di impostare, Bajrami gli scippa la sfera e fulmina Donnarumma da pochi metri con un missile sotto la traversa.

Nonostante il colpo, non ci abbattiamo e ben presto sfioriamo il pari con Pellegrini, che da centro-area si gira e calcia a lato in torsione.

All’11° minuto Pellegrini stesso s’incarica di un calcio d’angolo e lo recapita sulla testa di Bastoni per l’imperiosa zuccata che vale il pareggio.

Altri cinque minuti e troviamo anche il vantaggio con un’azione manovrata che culmina con un potente tiro di contro-balzo di Barella dal limite. Il VAR interviene per una posizione irregolare di Dimarco, ma è di un difensore albanese il tocco che ha poi innescato la sberla vincente del nostro centrocampista e il fuorigioco è ininfluente. Gol valido.

Al minuto 33 manchiamo il 3-1 con una bellissima azione che vede Pellegrini servire un perfetto filtrante in area a Frattesi, il cui delizioso tocco sotto a colpo sicuro viene deviato sul palo da Strakosha, che evita nuovamente il gol respingendo un diagonale di Scamacca qualche minuto dopo.

Nei primo dei tre minuti di recupero concessi Pellegrini si fa vedere ancora con un colpo di testa terminato fuori. La prima frazione puà considerarsi chiusa qui.

Tolto un tiro di Chiesa a lato e uno di Dimarco centrale, la ripresa non offre occasioni reali, ma potenziali. Una è per noi, un filtrante per Frattesi troppo lungo, e una per l’Albania, un lancio per il nuovo entrato Manaj sul quale Donnarumma c’è.

Tanta gestione, tanto possesso, ricerca di spazi per colpire tramite passaggi corti e sovrapposizioni, ma nessun tiro in porta e nessuna occasione nella nostra ripresa, per forza di cose dissimile dal primo tempo, ma nello stesso tempo non concediamo più nulla ai nostri agguerriti avversari.

Nel primo dei quattro minuti di recupero (divenuti cinque per l’invasione di campo di un tifoso albanese) rischiamo grossissimo poiché un lancio lungo viene controllato da Manaj, che per poco non pareggia con un tocco a scavalcare Donnarumma, ma il nostro estremo difensore è provvidenziale e tocca il pallone evitando danni. Il triplice fischio arriva una volta scoccato il quinto minuto.

Highlights e Video Gol Italia-Albania 2-1

Il Tabellino di Italia-Albania 2-1

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (83′ Darmian); Jorginho, Barella (92′ Folorunsho); Frattesi, Pellegrini (77′ Cristante), Chiesa (77′ Cambiaso); Scamacca (83′ Retegui). CT: Spalletti

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (87′ Muci); Asani (68′ Hoxha), Broja (76′ Broja), Seferi (69′ Laci). CT: Sylvinho

Marcatori: 1′ Bajrami, 11′ Bastoni e 16′ Barella

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Pellegrini, Calafiori, Broja e Hoxha

