Video Gol Highlights Inter-Torino 3-2: Sintesi 5-10-2024

Video Gol e Highlights Inter-Torino 3-2, 7° Giornata Serie A: tripletta di Thuram, segnano anche Zapata e Vlasic

L’Inter batte il Torino allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri, che si portano a quota quattordici punti in classifica, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i granata, fermi ad undici punti.

Sintesi di Inter-Torino 3-2

Indisponibili Buchanan e Barella per Simone Inzaghi, che lancia Bisseck in difesa con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, in mediana Frattesi con Calhanoglu e Mkhitaryan, sulle fasce Darmian e Dimarco, e la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

Non ci sono Schuurs, Ilkhan e Savva per Paolo Vanoli, che schiera Walukiewicz, Coco e Maripan in difesa a protezione di Milinkovic-Savic, sorprese Pedersen e Gineitis a centrocampo con Linetty, Ricci e Lazaro, in attacco i soliti Adams e Zapata.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre che hanno grande qualità in campo. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere, riuscendo a ribaltare l’azione con la giusta velocità.

Dopo i tentativi di Lazaro e Ricci, però, cambia la partita, visto che al 20′ minuto grazie all’intervento del VAR gli ospiti restano in dieci uomini a causa dell’espulsione diretta per Maripan per un bruttissimo fallo su Thuram.

L’inferiorità numerica si sente e i padroni di casa ne approfittano per spingere sull’acceleratore segnando al 25′ minuto con Thuram, su assist di Bastoni.

Momento di massimo sforzo per i padroni di casa, che approfittano della superiorità numerica rendendosi pericolosi con Darmian, prima dell’entrata in campo di Masina al posto di Adams.

Al 35′ minuto i padroni di casa raddoppiano, ancora Thuram, che si regala una bella doppietta, sempre su assist di un altro difensore, questa volta Acerbi.

Al 36′ minuto, all’improvviso, dormita clamorosa della difesa dei padroni di casa su giocata di Gineitis, che riesce a servire Zapata, bravo a riaprire il risultato accorciando le distanze.

Nel finale viene ammonito Bisseck e i padroni di casa provano a spaventare più volte gli ospiti con Dimarco e Darmian nella gestione del vantaggio.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto bello e divertente, visto che le due squadre continuano a macinare gioco ed occasioni.

Ci provano Pavard, Coco, Zapata e Lautaro Martinez, poi anche Gineitis e Calhanoglu, mentre viene ammonito Linetty, prima della tripletta siglata da Thuram al 60′ minuto, bravo a ribadire in rete la palla con un tap-in vincente sulla respinta del portiere al colpo di testa dell’argentino.

Entrano Ilic, Vojvoda, Taremi, Dumfries, Zielinski, De Vrij, Vlasic e Karamoh al posto di Gineitis, Lazaro, Thuram, Darmian, Mkhitaryan, Bastoni, Ricci e Zapata.

Nel finale c’è ancora tempo per le occasioni capitate a Taremi, Calhanoglu e Acerbi, oltre al rigore fischiato ai granata al 86′ minuto per fallo di Masina su Calhanoglu e realizzato da Vlasic.

Highlights e Video Gol di Inter-Torino 3-2:

Tabellino di Inter-Torino 3-2

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5, Acerbi 6,5, Bastoni 7 (37′ st De Vrij sv); Darmian 6 (23′ st Dumfries 6), Frattesi 6, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6,5 (32′ st Zielinski 6), Dimarco 6,5; Thuram 9 (23′ st Taremi 6), Martinez 6.

Allenatore: Inzaghi 6,5

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 5,5, Coco 4,5, Maripan 3; Lazaro 5 (17′ st Vojvoda 5,5), Gineitis 5,5 (17′ st Ilic 5,5), Ricci 6 (38′ st Vlasic 6,5), Linetty 5,5, Pedersen 6; Adams 5,5 (32′ Masina 6), Zapata 6,5 (38′ st Karamoh sv).

Allenatore: Vanoli 6

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 25′, 35′ e 15′ st Thuram (I), 36′ Zapata (T), 41′ st rig. Vlasic (T)

Ammoniti: Bisseck (I), Linetty (T), Walukiewicz (T)

Espulsi: Maripan (T)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.