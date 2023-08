Video Gol Highlights Inter-Monza 2-0 : Sintesi 19-08-2023

Video Gol e Highlights Inter-Monza 2-0, 1° giornata di Serie A: una doppietta di Martinez stende i biancorossi.

Inter-Monza. Buona la prima si suole dire per l’inizio di uno spettacolo. L’Inter, a sua volta, ha centrato la vittoria con il più classico dei risultati, non dando l’impressione di essere in difficoltà. La formazione di Inzaghi, reduce da una Champions finita sul filo di lana, persa all’ultimo atto contro il Manchester City, riparte con una vittoria la caccia alla seconda stella.

Il Monza non è mai parso domo, ma altrettanto non in grado di poter impensierire gli avversari. La formazione di Palladino ha fatto ciò che era nelle sue possibilità, più di così non era preventivabile.

Sintesi di Inter-Monza 2-0 :

Partita che vede iniziare bene i nerazzurri, con un primo squillo ad opera di Mkhitaryan, la cui conclusione da centro area termina di poco sopra la traversa.

VANTAGGIO DELL’INTER! Azione che parte da un tocco morbido di Barella, pallone che termina dalle parti di Dumfries, il quale serve a centro area Martinez che con un girata fulmina Di Gregorio.

Dopo un tiro di Kyriakopoulos che è stato deviato da Dumfries, ancora nerazzurri in avanti con Barella che conclude al volo un ‘azione da corner, ma la sfera termina in curva.

Inter-Monza. Ancora Martinez e quindi Thuram provano ad impensiere la retroguardia monzese, ma senza successo.

Prima frazione che non regala particolari emozioni. Si conclude sul vantaggio minimo per i nerazzurri.

Inter-Monza. Passano tre minuti della ripresa e si fanno vedere i biancorossi con un’azione che parte da Ciurria, il quale crossa e si vede respingere il cross da Sommer, quindi non riesce ad intervenire Kyriakopoulos perché anticipato prontamente da Calhanoglu.

Cinque minuti più tardi, ancora i padroni di casa in avanti. Questa volta è Dimarco, il quale cerca con il mancino da fuori area di centrare la porta, ma la sua conclusione termina alta di poco sopra la traversa!

Inter-Monza. Verso la metà della ripresa, arriva una conclusione di Martinez. Poi ci prova Dimarco, la cui conclusione dopo una combinazione con Darmian termina di poco fuori alla sinistra di Di Gregorio.

RADDOPPIO DELL’INTER! Cross rasoterra di Arnautovic, Martinez si fa trovare pronto in area ed insacca a porta spalancata!

A tre minuti dal termine altra importante occasione per i padroni di casa! Su corner di Calhanoglu, stacca bene Carlos Augusto, ma la sfera termina alta di poco!

Inter-Monza. Nel recupero ancora Arnautovic ci prova con una conclusione, ma trova l’efficace opposizione di Caldirola.

Prima del fischio finale occasione per il Monza con Caprari che arriva sul fondo, il suo cross viene respinto da Sommer, ma Valentin Carboni non riesce a trovare la porta!

Il Tabellino di Inter-Monza 2-0 :

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (84′ st Bisseck), de Vrij, Bastoni; Dumfries 867′ st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (67′ st Carlos Augusto); Thuram (67′ st Arnautovic), Lautaro Martìnez (80′ st Frattesi). Allenatore: Inzaghi S.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (71′ st Pereira), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini (71′ st Machin); Kyriakopoulos (86′ st Carboni); Colpani (61′ st Birindelli), Caprari; Maric (61′ st Dany Mota). Allenatore: Palladino R

Arbitro: Alberto Colombo (Como)

Ammonizioni: Martinez (I), Caldirola (M)