Video Gol Highlights Inter-Milan 5-1: Sintesi 16-09-2023

Il Risultato di Inter-Milan 4-1: il 2023 si conclude con l’ennesimo derby perso dai rossoneri ancor prima di scendere in campo. Più cattivi e precisi, più intensi, i nerazzurri stravincono anche stasera.

Mikhtarian apre le marcature dopo pochi minuti, Thuram inventa il 2-0, Leao illude il Milan con il 2-1, ma ancora l’armeno, Calhanoglu su rigore e, infine, Frattesi consegnano all’Inter il successo.

L’Inter va in testa a punteggio pieno, mentre il Milan resta a 9 e perde anche la seconda posizione a vantaggio della Juventus.

La Sintesi di Inter-Milan 5-1

Poche emozioni e tanta intensità nella prima mezz’ora, ma l’unica vera occasione è quella che sfocia nel vantaggio dei nerazzurri con Mkhitaryan, che devia sotto porta un tiro di Dimarco a sua volta innescato da una grande iniziativa di Thuram, che supera Thiaw e crossa.

Non ci sono occasioni dopo il gol, ma si vede l’Inter sovrastare il Milan su ogni aspetto, fisico e tecnico; tuttavia il risveglio rossonero coincide con una grandissima occasione capitada a Hernandez, che al 31° scambia con Giroud e, entrato in area, sfiora il palo con un diagonale di sinistro.

E’ il miglior momento del Milan, ma i nerazzurri riescono comunque a resistere e a raddoppiare: Dumfries, lanciato da Martinez, serve a sua volta Thuram, che riesce a prendere la sfera malgrado l’imprecisione del passaggio, a rientrare sul destro e a scaricare un missile all’incrocio dei pali.

Non accade altro, a parte una punizione dal limite che Reijnders non riesce ad indirizzare in porta; la prima frazione va in archivio dopo due minuti di recupero.

Al minuto 57 il Milan accorcia le distanze: l’asse di sinistra Hernandez–Leao è sempre pericoloso e, infatti, su assist del primo va a concludere il secondo con un tiro angolato da dentro l’area.

I rossoneri sono vicini anche al 2-2 con un cross di Leao sul quale non arriva Giroud, ma è l’Inter a segnare ancora al 69°, ancora con Mkhitaryan, bravissimo a concludere da breve distanza una splendida azione rifinita da Martinez.

Dieci minuti dopo, Hernandez tira giù Martinez e Sozza assegna il rigore: Calhanoglu trasforma e porta l’Inter sul 4-1. Al 93°, infine, Frattesi appoggia in rete un pallone offerto da Mkhitaryan.

Highlights e Video Gol di Inter-Milan 5-1

Il Tabellino di Inter-Milan 5-1

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni (74′ De Vrij): Dumfries, Barella (64′ Frattesi), Calhanoglu (81′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (64′ Carlos Augusto); Martinez, Thuram (64′ Arnautovic). Allenatore: Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (78′ Florenzi), Thiaw, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek (86′ Musah), Krunic, Reijnders (77′ Jovic); Pulisic (56′ Chukwueze), Giroud (77′ Okafor), Leao. Allenatore: Pioli

Marcatori: 5′ e 69′ Mkhitaryan, 38′ Thuram, 57′ Leao, 78′ rig. Calhanoglu e 93′ Frattesi

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Thiaw, Hernandez, Calhanoglu e Frattesi