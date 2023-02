Video Gol Highlights Inter-Milan 1-0: sintesi 05-02-2023

Highlights e Video Gol di Inter-Milan 1-0: i rossoneri rimediano l’ennesima sconfitta al termine di un match vergognoso.

Martinez decide la sfida con un bel colpo di testa, mentre Tatarusanu e il VAR gli negano la doppietta.

Il crollo del Milan non vede una fine ed ora la classificaa lo vede al 6° posto in compagnia di Lazio e Atalanta con 38 punti, a -5 dall’Inter adesso 2° da sola.

La Sintesi di Inter-Milan 1-0

Nuovo è il modulo, un 3-5-2 che costringe Leao ad iniziare in panchina per far posto ad Origi nel ruolo di partner di Giroud, vecchio è tutto il resto.

Non un’idea, una giocata degna di nota, da parte dei rossoneri, che non tirano mai, nemmeno in curva, per tutti i primi quarantacinque minuti.

La passività totale dei rossoneri favorisce ovviamente i nerazzurri, che scelgono di non attaccare chissà quanto, ma pur tuttavia dominano. Dominano senza fare chissà che.

Tatarusanu è molto bravo al 10° a sventare un gran colpo di testa di Martinez, in anticipo sul suo marcatore diretto, mentre nulla può al 34° quando lo stesso argentino stacca sul primo palo e trasforma in oro il corner di Calhanoglu.

A parte questo, niente da segnalare. Finisce dopo un minuto di recupero, con l’Inter meritatamente avanti, il primo tempo.

Al 55° Tatarusanu è nuovamente decisivo su Martinez in un’azione identica a quella menzionata sopra, ma nemmeno questo rischio sveglia il Milan, che, dopo due calci di punizione terminati fuori di Hernandez e Giroud, ha la prima occasione solo al minuto 76°: Leao, entrato al 46° per lo spento Origi, approfitta di un pallone perso da Skriniar e trova il numero 9, che sbaglia il controllo sul più bello.

Al minuto 83 Lukaku raddoppia, ma aveva commesso fallo in attacco ai danni di Thiaw e la rete viene annullata. Al 90° il VAR interviene per annullare anche la doppietta di Martinez, colto in offside al momento del tiro.

I rossoneri non fanno alcunché per rimediare e Tatarusanu si erge a migliori dei suoi negando il raddoppio a Lukaku, che calcia dal limite esaltando il portiere avversario. Finisce così, dopo cinque minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Inter-Milan 1-0

Il Tabellino di Inter-Milan 1-0

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (94′ Asllani), Calhanoglu, Mkhitaryan (71′ Brozovic), Dimarco (71′ Gosens); Martinez, Dzeko (71′ Lukaku). Allenatore: Inzaghi

Milan (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer (86′ Rebic), Gabbia (71′ Thiaw); Calabria (55′ Saelemaekers), Messias (46′ Diaz), Tonali, Krunic, Hernandez; Giroud, Origi (55′ Leao). Allenatore: Pioli

Marcatori: 34′ Martinez

Arbitro: Massa

Ammoniti: Kalulu, Gabbia, Leao, Mkhitaryan, Acerbi, Giroud e Rebic