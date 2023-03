Video Gol Highlights Inter-Lecce 2-0: Sintesi 5-3-2023

Video Gol e Highlights Inter-Lecce 2-0, 25° Giornata Serie A: segnano Mkhitaryan e Lautaro Martinez

L’Inter batte il Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo pomeridiano della domenica della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I nerazzurri tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana, si portano a quota cinquanta punti e al secondo posto solitario, riducendo il distacco dalla capolista a quindici punti, ancora troppi per pensare di lottare fino alla fine.

I pugliesi non approfittano degli altri risultati perdendo la seconda partita consecutiva e rimanendo a quota ventisette punti, nove punti ancora di vantaggio sulla zona retrocessione.

Assenti Dalbert, Correa, Dimarco e Skriniar per Simone Inzaghi, che schiera Acerbi, Bastoni e Darmian in difesa davanti a Onana, confermando Dumfries e Gosens sulle fasce, affidandosi a Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella in mediana e lanciando Dzeko in attacco con Lautaro Martinez.

Indisponibili Baschirotto, Dermaku, Pongracic e Persson per Marco Baroni, che gioca con Gendrey, Tuia, Umtiti e Pezzella in difesa a protezione di Falcone, sceglie Maleh in mediana con Hjulmand e Gonzalez, mentre in attacco ritrova Di Francesco con Ceesay e Strefezza.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza, senza lesinare di ripartire in contropiede.

Ci sono diverse occasioni da una parte e dall’altra che vedono protagonisti Ceesay, Calhanoglu e Dzeko, ma al 29′ minuto a sbloccare il risultato è Mkhitaryan, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella azione corale con Gosens e Barella.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria, rendendosi pericolosi con Gonzalez, che risulta impreciso.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre subito con il gol del raddoppio dei padroni di casa al 52′ minuto firmato da Lautaro Martinez su assist di Dumfries.

Entrano Oudin, subito pericoloso, e Blin per Strefezza e Maleh, poi anche Romagnoli per Tuia, Lukaku per Lautaro Martinez, D’Ambrosio per Dumfries, Gagliardini per Calhanoglu e Brozovic per Mkhitaryan, nel mezzo l’ottima risposta di Falcone su Dzeko.

Nel finale ci provano inutilmente anche Hjulmand e Banda, e c’è spazio anche per Zanotti, Helgason e Banda, che subentrano per Gosens, Gonzalez e Di Francesco, mentre Falcone è bravo su Dzeko.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, (78′ D’Ambrosio) Barella, Calhanoglu (78′ Gagliardini), Mkhitaryan (71′ Brozovic), Gosens (90′ Zanotti); Dzeko, Lautaro (71′ Lukaku). All: Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (65′ Romagnoli), Umtiti, Pezzella; Maleh (57′ Blin), Hjulmand, Gonzalez (83′ Helgason); Strefezza (57′ Oudin), Ceesay, Di Francesco (83′ Banda). All: Baroni.

Gol: 29′ Mkhitaryan (I), 52′ Lautaro (I)

Assist: Barella (I), Dumfries (I)