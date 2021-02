Video Gol Highlights Inter-Lazio 3-1: Sintesi 14-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Inter-Lazio 3-1, 22° Giornata Serie A: la sblocca Lukaku su rigore, poi raddoppia con rete convalidata dal Var, segna Escalante, ma la chiude Martinez

L’Inter batte la Lazio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo serale della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i nerazzurri, che completano il sorpasso in classifica nei confronti dei cugini portandosi al primo posto proprio alla vigilia nel derby, grazie alla terza vittoria consecutiva in campionato, con cui cancellano anche l’eliminazione dalla coppa nazionale.

Brutta sconfitta per i biancocelesti, apparsi fin troppo superficiali in fase difensiva, quasi boriosi, fermando la propria marcia verso il quarto posto dopo sei vittorie consecutive e sette risultati utili consecutivi in campionato.

La sintesi di Inter-Lazio 3-1

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, sono anche belli da vedere fino alla trequarti, ma lasciano praterie per i contropiedi dei padroni di casa, compatti in fase difensiva e letali in contropiede.

Ci prova Martinez più volte, ma senza cinismo, mentre Handanovic salva in uscita su Lazzari, lanciato con una verticalizzazione da Leiva.

Al 22′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lukaku, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Hoedt su Martinez.

Gli ospiti provano a reagire, continuano ad avere in mano il pallino del gioco, ma di fatto non riescono mai a raggirare l’ottima fase difensiva dei padroni di casa, che non lasciano spazi e, anzi, approfittano della lunghezza e della distanza non proprio perfetta tra i reparti degli avversari per rendersi pericolosi in contropiede con Eriksen, Martinez e Lukaku.

Dopo un paio di parate facili di Handanovic sulle conclusioni di Luis Alberto e Immobile, al 46′ minuto ancora Lukaku raddoppia regalandosi una doppietta, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto sul rimpallo tra Lazzari e Brozovic, convalidato grazie all’intervento del Var.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui gli ospiti provano a reagire iniziando un vero e proprio monologo volto all’assalto della difesa dei padroni di casa, che in contropiede possono sempre fare male e colpire.

Dopo due clamorosi errori sotto porta di Marusic e Acerbi, emulati dal collega avversario Hakimi, al 61′ minuto gli ospiti provano a riaprire la partita accorciando con Escalante, che devia fortunosamente la punizione di Luis Alberto.

Ma le speranze durano poco, visto che al 63′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Martinez, servito da Lukaku, bravissimo a saltare Parolo in velocità e potenza con uno scatto di trenta metri, partendo di fatto quasi dalla linea di centrocampo.

Il terzo gol taglia le gambe agli ospiti, che continuano a tenere in mano il pallino del gioco, ma sono fin troppi distratti in difesa, dove rischiano di affondare sui contropiedi di Martinez e Lukaku.

Video Gol Highlights di Inter-Lazio 3-1

Il tabellino di Inter-Lazio 3-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Hakimi 6 (45′ st D’Ambrosio sv), Barella 6,5, Brozovic 7, Eriksen 6,5 (27′ st Gagliardini 6), Perisic 6 (46′ st Darmian sv); Lukaku 8 (46′ st Pinamonti sv), Lautaro Martinez 7 (33′ st Sanchez sv). A disp.: Padelli, Radu, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young. All.: Conte 7

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 6, Hoedt 5 (1′ st Parolo 6), Acerbi 6; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5,5 (1′ st Escalante 6), Luis Alberto 5,5 (33′ st Pereira sv), Marusic 5,5; Correa 5,5 (25′ st Caicedo 5,5), Immobile 5 (25′ st Muriqi 5,5). A disp.: Alia, Furlanetto, Musacchio, Akpa Akpro, Lulic, Fares, Cataldi. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 22′ rig. e 45′ Lukaku (I), 16′ st Escalante (L), 19′ st Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Hoedt (L), Lukaku (I), Hakimi (I)

Espulsi:

Note:

