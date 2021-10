Video Gol Highlights Inter-Juventus 1-1: Sintesi 24-10-2021

Video Gol Highlights Inter-Juventus: termina 1-1 la sfida di San Siro tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Massimiliano Allegri. A decidere il big match della 9° giornata di campionato in Serie A sono le reti di Dzeko nel primo tempo e Dybala (rigore) nel secondo.

Dopo le rispettive vittorie in Champions League contro Sheriff e Zenit San Pietroburgo, Inter e Juventus danno vita ad un match brutto e con pochi spunti che termina con un pareggio per 1-1 che serve poco sia ai nerazzurri che ai bianconeri. A decidere il match di San Siro, valevole per la 9° giornata di campionato in Serie A, sono le reti di Dzeko nel primo tempo e Dybala (rigore) nel secondo. I meneghini restano al 3° posto a -7 dal primo di Napoli e Milan. La Vecchia Signora aggancia invece l’Atalanta in 5° posizione.

Sintesi di Inter-Juventus 1-1

Al 4′ calcio d’angolo dalla destra di Calhanoglu per Skriniar che impatta di testa, non trovando lo specchio della porta di Szczesny. 3 minuti è la Juventus a provarci, ma il destro di Morata viene neutralizzato da Handanovic. Al 17′ l’Inter passa in vantaggio con Dzeko che ribadisce in rete un tiro di Calhanoglu stampatosi precedentemente sulla traversa.

Al 24′ ci prova Cuadrado da fuori area, ma il suo destro finisce fuori alla destra di Handanovic. Nei restanti 21 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto, al termine dei 3 minuti di recupero concessi, Mariani fischia la fine del primo tempo: Inter in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol di Dzeko.

La prima azione “pericolosa” del secondo tempo è dell’Inter che si vede in avanti al 59′ con un colpo di testa di Dzeko che finisce fuori alla sinistra di Szczesny. 4 minuti dopo ancora nerazzurri in avanti con Perisic che ci prova di destro, ma senza precisione. Al 69′ Alex Sandro lascia partire un potente diagonale sinistro che termina la sua corsa sul fondo.

Due minuti dopo Dybala prova a fare 1-1 direttamente da calcio di punizione, ma Handanovic è attento e neutralizza senza problemi. All’87’, in seguito a controllo VAR, Mariani assegna un calcio di rigore alla Juventus per fallo di Dumfries su Alex Sandro; sul dischetto si presenta Dybala che spiazza Handanovic e fa 1-1. Al termine dei 5 minuti di recupero concessi, Mariani decreta la fine delle ostilità: Inter-Juventus finisce 1-1.

Il Tabellino di Inter-Juventus 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella (90′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (61′ Gagliardini), Perisic (72′ Dumfries); Dzeko, Lautaro Martinez (72′ Sanchez).

Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (65′ Dybala), Locatelli (84′ Kaio Jorge), McKennie (84′ Arthur), Bernardeschi (18′ Bentancur); Kulusevski (65′ Chiesa), Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Maurizio Mariani (Sezione di Aprilia)

Marcatori: 17′ Dzeko (I), 89′ RIG. Dybala (J)

Ammoniti: 40′ Barella (I), 44′ Alex Sandro (J), 71′ Perisic (I), 95′ Chiellini (J)

Espulsi: nessuno.

