Video Gol Highlights Inter-Fiorentina 1-1: Sintesi 19-3-2022

Video Gol e Highlights Inter-Fiorentina 1-1, 30° Giornata Serie A: Dumfries pareggia Torreira

Solo un pareggio tra Inter e Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel secondo anticipo del sabato della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Secondo pareggio consecutivo per i nerazzurri, il quarto nelle ultime sei partite, in cui hanno totalizzato solo sette punti nei quindici disponibili, allontanandosi ulteriormente dalla vetta della classifica, distante tre punti.

Terzo risultato utile consecutivo per i viola, che si portano a quota quarantasette punti, a meno uno dal possibile piazzamento europeo.

Sintesi di Inter-Fiorentina 1-1

Non ce la fanno De Vrij e Brozovic per Simone Inzaghi, che si affida a D’Ambrosio in difesa con Skriniar e Bastoni e Vidal in mediana con Barella e Calhanoglu. Per il resto, tutto secondo le previsioni, visto che giocano Dumfries e Perisic sulle fasce e la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. A porta sempre capitan Handanovic.

Indisponibili Amrabat e Bonaventura per Vincenzo Italiano, che schiera Venuti e Igor in difesa con Milenkovic e Biraghi, visto che recupera solo per la panchina Odriozola, e in mediana sceglie Castrovilli con Duncan e Torreira. In attacco ancora Piatek con Saponara e Nico Gonzalez. A porta c’è Terracciano.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa provano a fare possesso palla, ma gli ospiti pressano in maniera molto aggressiva e altissimi.

Sale in cattedra Handanovic, che alza la saracinesca prima su Nico Gonzalez e poi su Saponara, mentre Terracciano si fa trovare pronto Dzeko.

Nel finale viene ammonito Milenkovic e viene annullata una rete a Lautaro Martinez al 40′ minuto per posizione di fuorigioco.

Crescono vertiginosamente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto più bello e spettacolare, visto che le due squadre risultano molto più offensive rispetto alla prima frazione di gioco.

Dopo i tentativi di Vidal e Barella, al 50′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Torreira al termine di una bella azione di Nico Gonzalez e Castrovilli.

💥️ 🟣🟣 GOOOLLLL 🟣🟣 💥

Inserimento perfetto di @LTorreira34 che batte il portiere e sblocca il risultato ✨⚽️#InterFiorentina 0-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) March 19, 2022

Ma i padroni di casa reagiscono subito pareggiando al 55′ minuto con Dumfries su cross di Perisic dalla parte opposta.

Viene ammonito Saponara, ma i padroni di casa provano a cavalcare l’onda dell’entusiasmo spingendo sull’acceleratore, affossando gli ospiti, completamente rintanati nella propria metà campo, ma Perisic tira troppo centrale e facile per Terracciano.

Al 65′ minuto ancora una volta il VAR annulla un rigore dato ai padroni di casa per fallo di Venuti su Lautaro Martinez.

Giallo anche a Piatek e spazio ai cambi: entrano Ikone, Correa, Alexis Sanchez, escono Saponara, Dzeko e Lautaro Martinez, poi anche Dimarco e Gosens per Bastoni e Perisic.

Nel finale è grande assalto dei padroni di casa, che assediano la porta degli ospiti rendendosi pericolosi con Barella e poi entrano pure Cabral, Callejon e Martinez Quarta subentrando a Piatek, Nico Gonzalez e Milenkovic, ma a divorarsi il gol vittoria è Ikone che calcia addosso a Handanovic.

Highlights e Video Gol di Inter-Fiorentina 1-1:

Tabellino di Inter-Fiorentina 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (35′ st Dimarco); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal (45′ st Caicedo), Perisic (35′ st Gosens); Dzeko (29′ st Correa), Lautaro Martinez (29′ st Sanchez). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Darmian. All.: Inzaghi



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (46′ st Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez (46′ st Callejon), Piatek (46′ st Cabral), Saponara (29′ st Ikone). A disp.: Rosati, Dragowski, Maleh, Terzic, Odriozola, Sottil, Nastasic, Kokorin. All.: Italiano



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 5′ st Torreira (F), 10′ st Dumfries (I)

Ammoniti: Milenkovic (F), Saponara (F), D’Ambrosio (I)

Espulsi:

Note:

Migliori Bookmakers AAMS