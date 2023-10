Video Gol Highlights Inter-Bologna 2-2: Sintesi 7-10-2023

Video Gol e Highlights Inter-Bologna 2-2, 8° Giornata Serie A: segnano Acerbi, Lautaro Martinez, Orsolini e Zirkzee

Solo un pareggio rocambolesco tra Inter e Bologna allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel primo anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i nerazzurri, a quota diciannove punti, mentre prosegue l’ottimo momento dei felsinei, che racimolano il sesto risultato utile consecutivo portandosi a quota undici punti in classifica.

Sintesi di Inter-Bologna 2-2

Out Arnautovic per Simone Inzaghi, che schiera Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo si rivede Dumfries con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, così come in attacco la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Non ci sono Kristiansen, Lucumì, Posch e Soumaoro per Thiago Motta, che punta su De Silvestri, Beukema, Calafiori e Lykogiannis in difesa a protezione di Skorupski, in mediana Freuler, Aebischer e Ferguson, in attacco confermato Orsolini con Zirkzee e Ndoye.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. I padroni di casa entrano subito forte mostrando la propria qualità, ma gli ospiti sono sempre sul pezzo e sanno sfruttare le proprie armi.

Dopo un tentativo di Ferguson, al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Acerbi, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Calhanoglu.

E al 14′ minuto arriva anche il meraviglioso raddoppio di Lautaro Martinez, che lascia partire un bolide da fuori area davvero imparabile per il portiere.

Ma gli ospiti sono vivi e sanno reagire con rabbia ed orgoglio, riaprendo il risultato al 19′ minuto con Orsolini, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Lautaro Martinez su Ferguson ravvisato dal VAR.

I ritmi calano, visto che i padroni di casa provano a gestire e lasciare lontani gli ospiti, che combattono su ogni palla, ma nel finale rischiano di affondare sulle conclusioni di Dimarco e Pavard.

Anche il secondo tempo è divertente e spettacolare, visto che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio mettendo in grande difficoltà i padroni di casa.

Al 52′ minuto gli ospiti completano la rimonta trovando il gol del pareggio con Zirkzee su assist di Ferguson al termine di una bella azione corale.

FT | 𝐁𝐞𝐢 𝐠𝐨𝐥. 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚. Da #InterBologna è tutto. 🍿 pic.twitter.com/ZtfDp0UnAS — Lega Serie A (@SerieA) October 7, 2023

Entrano Cuadrado, Carlos Augusto e Alexis Sanchez al posto di Dimarco, Dumfries e Thuram, viene ammonito Lautaro Martinez, al quale viene annullata la doppietta subito dopo per posizione di fuorigioco.

C’è spazio anche per Saelemaekers, che sostituisce Ndoye, prima dei tentativi di Acerbi e ancora Lautaro Martinez, che anticipano le sostituzioni di Frattesi, Van Hooijdonk, Corazza, El Azzouzi e Asllani, che subentrano per Mkhitaryan, Zirkzee, De Silvestri, Orsolini e Calhanoglu.

Nel finale c’è tempo per una conclusione centrale di Carlos Augusto, per il giallo a Bastoni e Ferguson

