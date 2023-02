Video Gol Highlights Inter-Atalanta 1-0: Sintesi Coppa Italia 31-1-2023

Video Gol e Highlights Inter-Atalanta 1-0, Quarti di finale Coppa Italia: decide Darmian

L’Inter batte l’Atalanta allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel primo dei quarti di finale di Coppa Italia.

I nerazzurri sono la prima squadra a conquistare la qualificazione alle semifinali, dove giocheranno contro la vincente tra Juventus e Lazio ed eliminando i bergamaschi.

Sintesi di Inter-Atalanta 1-0

Out i soliti Handanovic, Dalbert e Brozovic per Simone Inzaghi, che schiera dopo tantissimo tempo Lautaro Martinez e Lukaku in attacco, lancia Gosens e Dumfries a centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e in difesa Darmian e De Vrij in difesa con Acerbi davanti a Onana.

Non ci sono Palomino e Zappacosta per Gian Piero Gasperini, che sceglie Pasalic e Zapata in attacco con Boga, confermando la squadra titolare con Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa a protezione di Musso e con il centrocampo costituito da Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Maehle.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Sono due squadre in condizioni fisiche ottimali, come dimostra l’aggressività nel pressing e la capacità di ribaltare l’azione in contropiede.

A Gosens, anche ammonito, Barella e Lautaro Martinez risponde Zapata, mentre Calhanoglu viene fermato dal palo sul più bello, ma in generale manca clamorosamente il giusto cinismo in fase di conclusione.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che le due squadre continuano a offrire spettacolo e divertimento con continui capovolgimenti di fronte.

Dopo i tentativi di Gosens e Maehle e le sostituzioni che vedono coinvolti Lookman e Hojlund subentrare per Pasalic e Zapata, al 58′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Darmian, che trova il gol del vantaggio con un bel diagonale di sinistro.

Gli ospiti non sembra riuscire a reagire con la giusta convinzione, visto che i padroni di casa sono bravi a gestire con qualità e personalità, rendendosi pericolosi con Mkhitaryan, ma rischiando sul tentativo di Boga.

Girandola di cambi: dentro D’Ambrosio, Ederson, Muriel, Dzeko, Dimarco, Asllani e Soppy, fuori Dumfries, Hateboer, Boga, Lukaku, Gosens, Calhanoglu e Scalvini.

Nel finale finale vengono ammoniti Soppy e Lautaro Martinez, che esce per Correa, anche lui riceve subito un cartellino giallo.

Highlights e Video Gol di Inter-Atalanta 1-0:

Tabellino di Inter-Atalanta 1-0

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries (33′ st D’ambrosio), Barella, Calhanoglu (26′ st Asllani), Mkhitaryan, Gosens (26′ st Dimarco); Lautaro (40′ st Correa), Lukaku (26′ st Dzeko).

A disp.: Cordaz, Botis, Bellanova, Bastoni, Gagliardini. All.: Inzaghi



Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (26′ st Soppy); Hateboer (22′ st Ederson), De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga (22′ st Muriel), Pasalic (9′ st Lookman); Zapata (9′ st Hojlund).

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Demiral, Vorlicky. All.: Gasperini



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 12′ st Darmian (I)

Ammoniti: Gosens, Lautaro, Correa, Onana (I); Soppy (A)

Espulsi: –