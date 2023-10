Video Gol Highlights Inghilterra-Italia 3-1: sintesi 17-10-2023

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Italia 3-1: dopo un buon primo tempo, che avremmo potuto anche concludere in vantaggio, veniamo sorpresi e travolti dal contropiede inglese e da Bellingham.

Scamacca ci illude, ma Kane pareggia su rigore e poi triplica in contropiede; sempre in contropiede aveva poco prima segnato Rashford.

L’Inghilterra va a 16 e da stasera è qualificata all’europeo 2024 come prima classificata. Noi, invece, oltre alla partita perdiamo anche il 2° posto a beneficio dell’Ucraina (vittoriosa per 3-1 a Malta) e siamo terzi con 10 punti. Tutto passerà dalle sfide di novembre.

La Sintesi di Inghilterra-Italia 3-1

Come nei programmi, gli inglesi fanno la partita e premono a caccia del vantaggio sin dall’inizio, ma gli azzurri si difendono e ripartono in contropiede mettendo apprensione alla retroguardia piuttosto spesso fino al vantaggio dopo un quarto d’ora: è Scamacca a scaraventare in rete da pochi passi un cross basso di Di Lorenzo, bravo a sovrapporsi spingendo Berardi a servirlo; ottima anche l’esca di Frattesi, che libera lo spazio alla punta.

Potremmo addirittura raddoppiare pochi minuti dopo: al 19° Barella si specchia troppo e da posizione favorevole prova il tacco smarcante per El Shaarawy anziché tirare, mentre al 23° Scamacca sfiora il palo con un sinistro dal limite.

Nella seconda metà del primo tempo l’Inghilterra si riaffaccia dalle nostre parti e alla mezz’ora, vinto un rimpallo con Scalvini, Bellingham entra in area costringendo Di Lorenzo al tackle falloso: rigore netto e ammonizione. Kane si presenta al tiro e spiazza Donnarumma ripristinando il pari.

Nel finale di tempo entrambe le selezioni hanno l’occasione per andare al riposo sul 2-1 a proprio favore: al 44° Donnarumma respinge un potente sinitro di Bellingham e al 47° Pickford fa lo stesso su una sberla di Udogie. Subito dopo, Turpin fischia due volte.

La ripresa inizia senza chiare indicazioni su chi abbia il predominio e così il risultato cambia ancora per un’azione estemporanea: Bellingham inventa e conduce un fulminante contropiede che termina con il gran sinistro di Rashford dal vertice sinistro dell’area che termina nell’angolo opposto.

La reazione dei nostri non c’è e al 78° l’ennesimo contropiede inglese vede Kane sfuggire elegantemente a Scalvini per poi battere Donnarumma una volta entrato in area.

Video Gol e Highlights di Inghilterra-Italia 3-1

Il Tabellino di Inghilterra-Italia 3-1

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones (63′ Guehi), Maguire, Trippier; Phillips (69′ Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (85′ Grealish), Foden; Kane. C.T.: Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi (63′ Bastoni), Udogie (63′ Dimarco); Barella, Cristante, Frattesi; Berardi (78′ Raspadori), Scamacca (63′ Kean), El Shaarawy. C.T.: Spalletti

Marcatori: 15′ Scamacca, 31′ e 77′ rig. Kane e 57′ Rashford

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: Phillips, Udogie, Di Lorenzo e Scalvini