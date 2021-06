Video Gol Highlights Inghilterra-Croazia 1-0: Sintesi Europei 13-6-2021

Video Gol e Highlights Inghilterra-Croazia 1-0, 1° Giornata Gruppo D Europei 13-6-2021: palo di Foden, segna Sterling

L’Inghilterra batte la Croazia al Wembley Stadium di Londra nella prima partita della prima giornata del Gruppo D della fase a gironi degli Europei.

Ottimo inizio per gli inglesi, che hanno potuto contare anche sul favore del pubblico di casa per avere la meglio sul competitor più temibile del proprio girone.

Sintesi di Inghilterra-Croazia 1-0

E’ una bella partita già nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli inglesi mettono in campo intraprendenza e velocità, mentre i croati vogliono gestire il possesso palla e addormentare i ritmi di gioco.

La prima grande occasione è nei piedi di Foden, ma il palo gli nega la gioia del gol, mentre Livakovic si fa trovare pronto sul tentativo di Phillips.

Con il passare dei minuti i croati prendono in mano il pallino del gioco e si fanno vedere in attacco, ma Perisic è poco cinico al momento della conclusione, mentre gli inglesi cominciano ad accusare il caldo.

Cambia leggermente il copione della partita nel secondo tempo, nel senso che gli inglesi iniziano a padroneggiare in lungo ed in largo non solo in zona offensiva, ma anche a centrocampo, visto che i croati si abbassano troppo.

Al 57′ minuto, infatti, gli inglesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Sterling, su assist di Phillips.

I croati accusano il colpo e vanno in completa balia degli inglesi, che provano ad approfittarne per spingere sull’acceleratore e chiudere la partita, ma Kane prima e Mount poco sono clamorosamente poco precisi sotto porta.

Nel finale i croati sembrano senza idee, quasi ineluttabilmente consapevoli di non essere stati all’altezza degli inglesi, che non hanno problemi a difendere il risultato gestendo con personalità gli ultimi minuti.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-Croazia 1-0:

Tabellino di Inghilterra-Croazia 1-0

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling (92′ Calvert-Lewin), Mount, Foden (71’ Rashford); Kane (82’ Bellingham). CT: Southgate.



Croatia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic (70’ Vlasic), Kovacic (85’ Pasalic); Kramaric (70’ Brekalo), Rebic (79’ Petkovic), Perisic. CT. Dalic.



Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Gol: 57’ Sterling (I).

Assist: Phillips (I, 1-0)

NOTE – Recupero. 0+4.

Ammoniti: Caleta-Car, Kovacic, Foden, Brozovic.

Migliori Bookmakers AAMS