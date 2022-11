Video Gol Highlights Hellas Verona-Spezia 1-2: Sintesi 13-11-2022

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Spezia 1-2, 15° Giornata Serie A: doppietta di Nzola dopo la rete di Verdi

Lo Spezia batte in rimonta l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nella quindicesima giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i liguri, che chiudono il proprio 2022 con quattro punti conquistati nelle ultime sei partite e con tredici punti in classifica.

Non è riuscito il colpaccio agli scaligeri, che non raccolgono nulla nonostante una grande prestazione e con l’ottava sconfitta consecutiva restano ultimi in classifica con solo cinque punti.

Sintesi di Hellas Verona-Spezia 1-2

Assenti Coppola, Cortinovis, Faraoni e Piccoli per Salvatore Bocchetti, che si affida a Dawidowicz, Gunter e Ceccherini in difesa davanti a Montipò, con Lazovic e Depaoli sulle fasce e Tameze e Miguel Veloso in mediana. Invece, in attacco c’è il tridente composto da Lasagna, Verdi e Djuric.

Non ci sono Reca e Kovalenko per Luca Gotti, che punta su Amian, Caldara e Kiwior a protezione di Dragowski, con il ritorno di Bastoni sulla fascia sinistra, con Holm dalla parte opposta. In mediana ci sono Ekdal e Ampadu, mentre Agudelo gioca alle spalle di Nzola e del rientrante Gyasi.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compatti, ma pressano con aggressività gli avversari.

Dopo un tentativo di Ekdal, i padroni di casa si rendono più volte pericolosi con Lasagna e Lazovic, senza però trovare la giocata vincente.

In realtà, i padroni di casa sbloccano il risultato più tardi, al 30′ minuto, quando trovano il gol del vantaggio con Verdi, servito da un illuminato Lasagna.

Gli ospiti si innervosiscono e cominciano a commettere tanti falli, come dimostrano le ammonizioni di Ampadu e Holm, mentre si fa male Dragowski, che viene sostituito da Zoet.

Nel finale della prima frazione di gioco potrebbe succede di tutto e di più con gli errori sotto porta di Lazovic e Verdi, che si divora il raddoppio, e i miracoli di Montipò su Nzola, Kiwior e Holm, mentre viene ammonito anche Lasagna.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Verde e Hien al posto di Ekdal e Gunter. Gli ospiti provano a reagire con le proprie caratteristiche, cioè tanto possesso palla, mentre i padroni di casa provano a ripartire in contropiede.

Al 53′ minuto gli ospiti pareggiano con Nzola, su assist di Bastoni, servito ottimamente da Ampadu, bravissimo ad iniziare l’azione.

I padroni di casa reagiscono subito rialzando il baricentro e aumentando l’aggressività in fase di pressing, così da costruire nuove palle gol con Lasagna prima dell’entrata in campo di Bourabia e Henry per Gyasi e Djuric.

Dopo un tentativo di Verdi e l’ennesimo miracolo di Montipò su Bastoni, al 69′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Nzola, che si regala una bella doppietta di testa su assist di Bourabia.

⏱️ FT | Nzola regala una vittoria importantissima ai ragazzi di Mister Gotti! #SpeziaVerona pic.twitter.com/NwKb8Oal1r — Lega Serie A (@SerieA) November 13, 2022

I padroni di casa provano a reagire con qualche sostituzione, visto che Doig e Kallon subentrano per Lazovic e Verdi, e avrebbero la palla gol del pareggio con Ceccherini, che spara in curva davanti a Zoet, dopo un’altra grande parata di Montipò su Bourabia.

Nel finale viene ammonito Tameze ed entrano Terracciano, Nikolaou e Ellertsson, anche lui ammonito, al posto di Depaoli, Bastoni e Agudelo, e c’è un giallo per Amian.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Spezia 1-2:

Tabellino di Hellas Verona-Spezia 1-2

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (46′ Hien), Ceccherini; Depaoli (80′ Terracciano), Veloso, Tameze, Lazovic (70′ Doig); Verdi (70′ Kallon), Lasagna; Djuric (60′ Henry). All. Bocchetti

Spezia (3-5-2): Dragowski (42′ Zoet); Amian, Caldara, Kiwior; Holm, Ampadu, Ekdal (46′ Verde), Agudelo (82′ Ellertson), Bastoni (82′ Nikolaou); Nzola, Gyasi (60′ Bourabia). All. Gotti

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 30′ Verdi (V), 53′ Nzola (S), 70′ Nzola (S)

Assist: Lasagna (V, 1-0), Bastoni (S, 1-1)

Ammoniti: Ampadu, Holm, Lasagna, Tameze, Amian, Ellertson

Espulsi: nessuno