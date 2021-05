Video Gol Highlights Hellas Verona-Spezia 1-1: Sintesi 1-5-2021

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Spezia 1-1, 34° Giornata Serie A: due reti annullate a Lasagna per fuorigioco e una a Nzola per fallo di mano, un palo per Salcedo, che apre le marcature nel secondo tempo, ma pareggia Saponara

Solo un pareggio tra Hellas Verona e Spezia allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo anticipo del sabato della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

I veneti tornano a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive, mentre è la quarta partita senza vittorie per i liguri, che hanno collezionato due punti.

Sintesi di Hellas Verona-Spezia 1-1

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa pressano con aggressività e ripartono con velocità.

E’ subito Lasagna show, visto che impegna Provedel prima e poi al 4′ minuto segnerebbe pure in mischia, ma il VAR annulla tutto per posizione di fuorigioco, mentre Provedel è salvifico su Salcedo.

Anche gli ospiti segnano al 12′ minuto, ma questa volta il VAR annulla per fallo di mano di Nzola, mentre Verde e Estevez sfiorano il palo con le proprie conclusioni.

Ne finale c’è ancora tempo per un altro gol annullato, al 43′ minuto sempre per fuorigioco di Lasagna, e per un palo di Salcedo.

Anche il secondo tempo risulta piacevole e ben giocato, soprattutto perché i padroni di casa sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio al 46′ minuto con Salcedo, su assist perfetto di Lazovic.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, attaccano a testa bassa, ma i padroni di casa rispondono con pericolosità in contropiede.

Dopo l’ennesimo miracolo di Provedel su Dimarco, gli ospiti ci provano più volte con Verde e Nzola, ma sono davvero poco cinici sotto porta, mentre Bessa trova la grande risposta del portiere.

Eppure, il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 87′ minuto, quando gli ospiti trovano il gol del pareggio con Saponara, su imbucata di Agudelo.

Nel finale però non succede più nulla, visto che le due squadre non vogliono rischiare di perdere.

Tabellino di Hellas Verona-Spezia 1-1

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani (32′ st Gunter), Dimarco; Faraoni, Sturaro (1′ st Tameze), Barak, Lazovic; Salcedo (20′ st Ilic), Zaccagni (15′ st Bessa); Lasagna (15′ st Kalinic). A disp.: Berardi, Pandur, Lovato, Favilli, Cetin, Ruegg, Colley. All.: Juric

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci (38′ st Acampora), Maggiore (21′ st Sena); Verde (22′ st Agudelo), Nzola, Gyasi (37′ st Saponara). A disp.: Zoet, Galabinov, Terzi, Bastoni, Ferrer, Pobega, Erlic, Piccoli. All.: Italiano

Arbitro: Volpi

Marcatori: 1′ st Salcedo (V), 41′ st Saponara (S)

Ammoniti: Nzola (S), Zaccagni (V), Dawidowicz (V), Sturaro (V), Chabot (S), Ilic (V), Tameze (V), Faraoni (V)

Espulsi: –

Note: –

