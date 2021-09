Video Gol Highlights Hellas Verona – Roma 3-2 e Sintesi 19-09-2021

Video Gol e Highlights di Hellas Verona – Roma 3-2: battuta d’arresto per la Roma di Mourinho che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 1 a 0 con un gran gol di tacco di Pellegrini viene rimontata e superata nella ripresa da un Verona che porta a casa i suoi primi 3 punti in questo campionato!

Il match della domenica pomeriggio tra Hellas Verona e Roma si gioca sotto al diluvio del Bentegodi con la pioggia battente che è caduta soprattutto durante tutto il primo tempo.

Dopo la doppia vittoria contro il Cska Sofia in Conference League di giovedi si ferma a 6 la striscia di vittorie consecutive della Roma di Josè Mourinho che ha ottenuto 3 vittorie in Europa e 3 in campionato. I giallorossi restano fermi a 9 punti in classifica e giovedì nel turno infrasettimanale ospitano l’Udinese all’Olimpico in attesa del derby di domenica contro la Lazio di Sarri.

Igor Tudor, nuovo allenatore del Verona, cambia volto alla squadra e da uno scossone ai suoi giocatori che ottengono la prima vittoria in questo campionato dopo 3 sconfitte consecutive alle prime 3 giornate.

Mercoledì nel turno infrasettimanale il Verona avrà l’importante scontro diretto per la salvezza a Salerno contro la Salernitana neopromossa in A anche lei a 0 punti in classifica.

Sintesi di Hellas Verona – Roma 3-2:

Tudor manda in campo il Verona con il 3-5-2 con Montipò in porta e linea difensiva a 3 con Dawidowicz, Gunter e Ceccherini. A centrocampo c’è Ilic in cabina di regia con ai lati Bessa e Barak. Sulla destra c’è Faraoni mentre a sinistra Lazovic. La coppia d’attacco è formata da Caprari e Simeone.

Mourinho manda in campo la Roma con il solito 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Ibanez centrali con Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra. I due di centrocampo sono Veretout e Cristante. In attacco Abraham punta centrale supportato da Shomurodov, Pellegrini e Zaniolo.

La prima occasione al 7° minuto è per il Verona con Simeone che prova dal limite ma il suo tiro termina di poco a lato.

Al 17° la Roma sfiora il vantaggio con un calcio di punizione di Lorenzo Pellegrini che trova Cristante in area che di testa colpisce la traversa!

Al 22° un gran tiro di Barak dai 30 metri impegna Rui Patricio che blocca in presa!

Al 28° ancora il Verona sfrutta un errore difensivo di Karsdorp con Lazovic che però tira fuori dal limite dell’area.

Al 36° arriva il gol del vantaggio della Roma! Cross teso di Karsdorp dalla destra con Lorenzo Pellegrini che colpisce di tacco al volo e batte Montipò!

Finisce il primo tempo: finora decide lo splendido gol di di tacco di Lorenzo Pellegrini al 36'!



DAJE ROMA!#VeronaRoma 0-1 pic.twitter.com/dmpFt5DLX1 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2021

In apertura di secondo tempo arriva il pareggio del Verona con Barak!

Il ceco è più veloce di tutti ad arrivare su una respinta corta di Rui Patricio e mettere in rete!

Al 52° ancora Lorenzo Pellegrini va via sino all’area di rigore e poi prova il tiro che viene respinto da un difensore del Verona!

Al 54° c’è il gol del vantaggio del Verona che ribalta la partita! E’ Caprari che segna il gol dell’ex con un bel tiro rasoterra!

Al 57° c’è il pareggio della Roma su azione di contropiede confezionata da Pellegrini e Abraham che scambiano insieme e poi Pellegrini dalla sinistra mette Abraham a tu per tu con Montipò in area e lo batte!

Al 63° l’Hellas Verona torna in vantaggio con un eurogol di Faraoni che da fuori area con un gran tiro batte Rui Patricio mettendo il pallone all’incrocio dei pali!

Al 65° Mourinho cerca di dare più spinta alla sua squadra e manda in campo 3 attaccanti: entrano Mkhitaryan, Carles Perez ed El Shaarawy al posto di Shomurodov, Zaniolo e Veretout.

Al 72° Gianluca Caprari sfiora il match-point e la sua doppietta personale! L’attaccante del Verona dal limite dell’area piazza il tiro di destro a colpo sicuro ma Rui Patricio in tuffo fa il miracolo e devia il pallone in calcio d’angolo!

Al 77° ancora due cambi per la Roma: escono i due esterni Karsdorp e Calafiori ed entrano Borja Mayoral e Smalling.

Mourinho si gioca il tutto per tutto nel finale tenendo 5 attaccanti in campo!

All’82° cambio nel Verona esce uno stanchissimo Lazovic ed entra Casale a dare man forte alla difesa.

Highlights e Video dei Gol di Hellas Verona – Roma 3-2:

Tabellino di Hellas Verona – Roma 3-2:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 17 Ceccherini (45′ Magnani); 5 Faraoni, 14 Ilic, 7 Barak, 8 Lazovic (82′ Casale); 24 Bessa (64′ Tameze); 10 Caprari (77′ Hongla), 99 Simeone (64′ Kalinic). A disp:. 1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 16 Casale, 15 Cetin, 76 Hongla, 11 Lasagna, 18 Cancellieri, 9 Kalinic, 32 Ragusa. All. Igor Tudor

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio, 2 Karsdorp (77′ Smalling), 23 Mancini, 3 Ibanez, 13 Calafiori (77′ Borja Mayoral); 17 Veretout (65′ Perez), 4 Cristante; 22 Zaniolo (65′ El Shaarawy), 7 Pellegrini, 14 Shomurodov (65′ Mkhitaryan) ; 9 Abraham. A disp.: 67 Fuzato, 63 Boer, 24 Kumbulla, 19 Reynolds, 6 Smalling, 65 Tripi, 8 Villar, 92 El Shaarawy, 42 Diawara, 77 Mkhitaryan, 11 Perez, 21 Mayoral. All.: José Mourinho

Arbitro: MARESCA della sez. di Napoli

MARCATORI: 35′ Pellegrini, 49′ Barak, 53′ Caprari, 57′ Ilic (autogol), 62′ Faraoni

AMMONIZIONI: 17′ Veretout 30′ Faraoni

