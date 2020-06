Video Gol Highlights Hellas Verona-Napoli 0-2: Gattuso vola con Milik e Lozano

Risultato Hellas Verona-Napoli 0-2, 27° Giornata Serie A: la sblocca Milik di testa nel primo tempo, poi il Var annulla un gol a Faraoni, raddoppia Lozano

Il Napoli riprende da dove aveva lasciato, cioè vincendo, questa volta contro l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nell’anticipo della 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno.

Quarta vittoria consecutiva per i partenopei in campionato, che provano ad insidiare le altre per la corsa al quarto posto.

Si fermano subito i veneti, che arrivavano dalla vittoria nel recupero e ora devono rincorrere se vogliono sognare l’Europa dopo aver perso questo scontro diretto.

La sintesi di Hellas Verona-Napoli 0-2, 27° Giornata Serie A

Non è una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi, ma le due squadre riescono sempre a rendersi pericolosi, grazie ad un atteggiamento molto propositivo.

Partono meglio i padroni di casa come gioco, ma gli ospiti quando attaccano hanno maggiore qualità, come dimostrano le occasioni di Zielinski, ottima parata di Silvestri, e Insigne, salvataggio di un difensore con portiere battuto.

Ad avere la palla gol del vantaggio sarebbe Verre, ma di testa spara clamorosamente in curva non trovando inaspettatamente la porta, mentre Ospina si fa trovare pronto su Di Carmine.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 38′ minuto, quando Milik salta più in alto di tutti su calcio d’angolo di Politano e batte Silvestri, per il quale è assolutamente imprendibile.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo degli ospiti, che provano a gestire il possesso palla, rischiando solo sul tentativo di Miguel Veloso, sul quale è attento Ospina.

Gli ospiti entrano in campo con la voglia di raddoppiare, ma Silvestri salva il risultato su Allan.

Con il passare dei minuti, però, i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco, segnando anche al 62′ minuto con Faraoni, ma il Var annulla per fallo di mano di Zaccagni.

Dopo un tiro di Insigne, i padroni di casa ricominciano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi con Faraoni e un tiro di Verre, ma Ospina fa buona guardia.

Nel finale gli ospiti provano ad approfittare delle praterie che i padroni di casa lasciano, in quanto troppo lunghi, ma Insigne non riesce ad approfittare, risultando impreciso, così come Faraoni, mentre Silvestri ci mette una pezza ancora su Insigne.

Nel finale al 90′ minuto gli ospiti raddoppiano con Lozano, che di testa devia il calcio d’angolo di Ghoulam, che poi si divora la doppietta tutto solo davanti al portiere, che salva su Insigne.

Il tabellino di Hellas Verona-Napoli 0-2, 27° Giornata Serie A

Verona-Napoli 0-2

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Rrahmani 6,5, Kumbulla 6, Empereur 6,5; Faraoni 6,5, Amrabat 6,5 (84′ Stepinski sv), Veloso 6, Lazovic 6,5 (84′ Di Marco sv); Verre 6 (77′ Pessina 6), Zaccagni 6,5 (70′ Salcedo 5,5); Di Carmine 5,5 (70′ Pazzini 5,5).

Allenatore: Juric 6,5

Napoli (4-3-3): Ospina 7; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6,5, Koulibaly 6,5, Hysaj 6 (67′ Ghoulam 6); Zielinski 7, Demme 6 (72′ Lobotka 6), Allan 6 (67′ Fabian Ruiz 6); Politano 6,5 (84′ Lozano 6,5), Milik 6,5 (72′ Mertens 6), Insigne 6,5.

Allenatore: Gattuso 6,5

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 38′ Milik (N), 89′ Lozano (N)

Ammoniti: 53′ Faraoni (V), 58′ Koulibaly (N)

Espulsi:

