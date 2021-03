Video Gol Highlights Genoa-Udinese 1-1: Sintesi 13-3-2021

Video Gol e Highlights Genoa-Udinese 1-1, 27° Giornata Serie A: la sblocca Pandev con Var protagonista anche nella rete annullata a Pereyra, pareggia De Paul su rigore, traversa di Behrami

Solo un pareggio tra Genoa e Udinese allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Quinto risultato utile consecutivo per i friulani, mentre i liguri tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, ma la vittoria manca ormai da più di un mese.

Sintesi di Genoa-Udinese 1-1

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono più propense a compattarsi e difendere chiudendo tutti gli spazi, per cui non c’è grande qualità nel possesso palla.

Al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Pandev, su assist di Strootman.

Grande reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco iniziando ad attaccare la difesa dei padroni di casa, che traballa al 14′ minuto, quando il Var annulla il possibile pareggio di Pereyra per posizione di fuorigioco.

Dopo le conclusioni di Stryger-Larsen e Shomurodov, al 30′ minuto gli ospiti pareggiano con De Paul, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Criscito su Pereyra.

I padroni di casa accusano un po’ il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che nel finale rischiano di ribaltare il risultato se non fosse per la super risposta di Perin su Llorente.

Calano leggermente i ritmi di gioco nel secondo tempo, in cui i padroni di casa cercano di fare possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva.

E’ ancora una volta Perin a negare la gioia del gol a Pereyra prima e Stryger-Larsen poi, dopo il tentativo di Zappacosta, mentre Nestorovsky si divora il gol della rimonta risultando poco cinico sotto porta.

All’ultimo secondo i padroni di casa si divorano il gol vittoria con la serpentina di Zajc, che prende solo l’esterno della rete, mentre la traversa ferma Behrami.

Highlights e Video Gol di Genoa-Udinese 1-1

Tabellino di Genoa-Udinese 1-1

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6,5, Radovanovic 6, Criscito 5,5; Zappacosta 5,5, Zajc 5,5, Badelj 5,5, Strootman 5 (37′ st Behrami sv), Czyborra 5,5; Pandev 6,5 (25′ st Scamacca 6), Shomurodov 6 (44′ st Pjaca sv). A disp.: Paleari, Marchetti, Onguene, Goldaniga, Ghiglione, Zapata, Portanova, Melegoni, Rovella. All.: Ballardini 6.

Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Becao 5,5, De Maio 6, Nuytinck 6; Molina 6,5, De Paul 7, Arslan 5,5 (18′ st Makengo 6), Walace 6, Larsen 6; Pereyra 7; Llorente 5,5 (35′ st Nestorovski sv). A disp.: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Braaf, Zeegelaar, Okaka, Forestieri, Micin. All.: Gotti 6.

Arbitro: Camplone

Marcatori: 10′ Pandev (G), 30′ rig. De Paul (U)

Ammoniti: Pandev, Criscito, Badelj (G); Nestorovski (U)

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

