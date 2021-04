Video Gol Highlights Genoa-Spezia 2-0: Sintesi 24-4-2021

Video Gol e Highlights Genoa-Spezia 2-0, 33° Giornata Serie A: il Var annulla la rete di Pandev, poi segnano Scamacca e Shomurodov

Il Genoa batte lo Spezia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche con lo storico nome di Stadio Marassi, nel primo anticipo del sabato della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

E’ una vittoria fondamentale per i grifoni, soprattutto perché arriva in uno scontro diretto per la salvezza, dopo quattro partite in cui avevano collezionato solo due punti.

Continua il momento di difficoltà dei liguri, che perdono il derby, allungando a tre le partite senza i tre punti e rischiano di essere riassorbiti in zona retrocessione.

Sintesi di Genoa-Spezia 2-0

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre sono propense a giocare a viso aperto, rimanendo compatte in fase difensiva e pronte a sfruttare gli spazi ripartendo in contropiede.

I padroni di casa si divorano il gol del vantaggio due volte con Destro, che spara in curva da ottima posizione prima e poi scivola sul più bello, e al 28′ minuto il VAR annulla la rete di Pandev per fallo proprio del compagno di reparto su Provedel, mentre Zappacosta non trova la porta con un bel diagonale.

Crescono i ritmi di gioco nel secondo tempo, in cui i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco approfittando dell’atteggiamento un po’ apatico degli ospiti, che non riescono a trovare velocità nelle giocate.

Al 62′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Scamacca, al posto giusto al momento giusto sulla respinta di Provedel alla conclusione di Zappacosta.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e attaccano a testa bassa la porta di Perin, ma non riescono mai davvero a rendersi pericolosi, grazie all’ottima fase difensiva degli avversari.

E, infatti, a segnare sono ancora i padroni di casa al 86′ minuto con Shomurodov, che raddoppia con un bellissimo destro a giro nel sette.

Non basta agli ospiti il moto d’orgoglio e rabbia nel finale, nonostante il tentativo di Galabinov.

Highlights e Video Gol di Genoa-Spezia 2-0:

Tabellino di Genoa-Spezia 2-0

Marcatore: 17’ st Scamacca, 41’ st Shomurodov.

Genoa (3-5-2): Perin, Masiello, Biraschi, Criscito, Goldaniga, Badelj, Pjaca (18’ Behrami), Strootman (46’ st Cassata), Zappacosta, Destro (18’ st Shomurodov), Pandev (11’ st Scamacca). All. Ballardini.

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali (40’ st Agudelo), Terzi (18’ Chabot ), Erlic, Bastoni, Maggiore (13’ st Estevez), Sena, Pobega, Farias (18’ st Verde), Gyasi (40’ st Galabinov), Nzola. All. Italiano.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 1’ Terzi (S), 17’ Criscito (G), 32’ Pandev (G), 37’ Nzola (S)

