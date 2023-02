Video Gol Highlights Genoa-Spal 3-0: sintesi 25-02-2023

Risultato Genoa-Spal 3-0: i liguri vincono d’imperio contro gli ologrammi degli estensi e tornano da soli al 2° posto con 46 punti, mentre la Spal resta penultima con 25 insieme al Brescia.

E’ vero che la vittoria è netta è meritata, ma per sbloccarla ci son voluti ben 77 minuti. Dopo il gol di Dragusin, però, la Spal è sparita e durante il recupero fluviale sono arrivati anche i gol di Gudmundsson e Salcedo.

Sintesi Genoa-Spal 3-0

Il primo tempo scorre a ritmi lenti e senza occasioni; si vede solo qualche tiro poco insidioso da parte dei liguri che termina oltre la porta, più o meno vicino ad essa, ma senza mai impensierire il portiere ospite.

Nainggolan è voglioso e offre qualche buon pallone ai compagni, ma la mobilità è ormai poca. Il Genoa fa poco di più degli estensi, che non cercano nemmeno la porta a differenza degli avversari e si può tranquillamente dire che il duplice fischio sia una liberazione da un supplizio.

Più interessante, invece, la ripresa: il Genoa riparte all’attacco e al 48° Puscas prova un potente diagonale che esalta Alfonso. Dieci minuti dopo, Zanellato rischia di fare autogol sugli sviluppi di un pericoloso corner di Jagiello, ma l’anticipo ai danni di Bani si rivela provvidenziale.

I liguri sono sempre più pressanti e continui nell’azione offensiva e il vantaggio, meritato, arriva ineluttabile al minuto 77: su altro corner perfetto di Jagiello Dragusin sovrasta due avversari e batte di testa Brazao, subentrato all’infortunato Alfonso poco prima.

La Spal, fin qui solida, si sgretola definitivamente e il Genoa fa festa con altre due reti in pieno recupero: al 93° Sturaro ruba un pallone e avvia il contropiede che Gudmundsson rifinisce e finalizza dopo che il tiro di prima intenzione di Strootman viene sventato da Brazao, mentre al 97° è il turno di Salcedo, che dal limite dell’area fa partire un imparabile destro a giro. La partita finisce subito dopo.

Migliori in campo Gudmundsson (7.5), sempre pericoloso e sempre a segno, e Alfonso (6), che stava tenendo in piedi la baracca per poi dare forfait. Male un po’ tutti gli altri estensi.

Video Gol Highlights Genoa-Spal 3-0

Tabellino Genoa-Spal 3-0

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (66′ Vogliacco), Dragusin, Bani, Haps; Sturaro, Badelj (85′ Lipani), Strootman; Jagiello (87′ Criscito), Gudmundsson; Puscas (66′ Salcedo). Allenatore: Gilardino

Spal (3-4-1-2): Alfonso (72′ Brazao); Arena, Varnier (25′ Dalle Mura), Meccariello; Dickmann, Valzania (46′ Zanellato), Prati, Tripaldelli (59′ Celia); Nainggolan; Moncini (59′ Rauti), La Mantia. Allenatore: Oddo

Marcatori: 77′ Dragusin, 93′ Gudmundsson e 98′ Salcedo

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Sturaro, Rauti e Salcedo