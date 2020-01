Video Gol Highlights Genoa-Sassuolo 2-1: Criscito segna, Obiang pareggia, Pandev dà la vittoria ai grifoni!

Risultato di Genoa-Sassuolo 2-1, 18° giornata di Serie A: Il vantaggio su rigore di Criscito, il pareggio di Obiang, ma poi Pandev sul filo di lana dà la vittoria ai grifoni!

Una partita che vede gli ospiti partire meglio, creare qualche occasione importante. Caputo e Obiang sugli scudi, poi i padroni di casa con azioni di rimessa provano a reagire. Nel primo tempo, nel giro di cinque minuti vantaggio ligure con Criscito, pareggio con Obiang dei neroverdi. Nel finale, però, grazie ad un’azione di rimessa, Favilli serve Pandev che trova la rete, grazie anche alla complicità di Consigli! I grifoni vincono e rialzano la testa!

La sintesi di Genoa-Sassuolo 2-1, 18° giornata di Serie A

Partita che inizia con ritmi piuttosto alti e in cui si fanno preferire gli ospiti. Appena passato il quinto minuto di gioco grossa occasione per Traoré, il quale di testa su cross di Locatelli trova un grande Perin che risponde in angolo!

Dopo si provano ad affacciare i padroni di casa, prima con Sanabria che prova a superare in velocità Ferrari, poi con una punizione calciata da Pajac ma che termina alta sopra la traversa.

Verso la mezz’ora un episodio importante del match. Sanabria riceve un pallone spalle alla porta in area di rigore, prova a calciare ma viene atterrato da Obiang. L’arbitro Irrati concede il penalty, trasformato da Criscito!

Passano appena quattro minuti e c’è il pareggio degli ospiti! Toljan dalla destra entra in area di rigore, serve Locatelli, il quale vede il rimorchio di Obiang.Il mancino dell’ex samp con qualche deviazione, non lascia scampo a Perin!

La ripresa vede ancora la formazione ospite più incisiva. Dpo cinque minuti, Caputo riceve un pallone, se lo sposta in profondità, ma quest’ultimo gli viene rubato da Traoré al momento della conclusione. L’esito non è positivo e termina sul fondo.

Verso il decimo occasione per i padroni di casa, con Jagello che riceve un cross dalla sinistra, per due volte ha l’occasione per calciare in porta, ma viene murato!

Poi altre due occasioni per parte. Prima Sanabria, il cui tiro finsce alto sopra la traversa, poi Caputo che riceve da Locatelli, calcia forte ma la sua conclusione termina di poco lontana dalla porta di Perin.

Poi a metà riprese gli ospiti chiedono un calcio di rigore per intervento di Perin su Traorè, ma l’arbitro lascia correre. Quindi viene annullata una rete ai neroverdi per posizione di fuorigioco di Djuricic,

Quando mancano cinque minuti al termine della sfida Favilli riceve palla sulla destra, effettua un cross al centro, Pandev colpisce la sfera, Consigli esce, ma la sfera rimbalza sullo stesso attaccante macedone e termina in rete!

Ci prova Berardi con il mancino al novantacinquesimo, ma Perin risponde e regala la vittoria ai grifoni!

Video Gol Highlights

Gli highlights della sfida sono visibili sul canale ufficiale della Serie A

Il tabellino di Genoa-Sassuolo 2-1, 18° giornata di Serie A

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello (72° s.t. Behrami), Radovanovic, Sturaro (80° s.t. Cassata), Pajac; Pandev, Sanabria (69° s.t. Favilli). All. Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Boga (80° s.t. Berardi), Duncan (53° s.t. Djuricic), Traorè (94° s.t. Raspadori); Caputo. All. De Zerbi

Arbitro: Irrati (Firenze)

Reti: 29° p.t. rig. Criscito (G), 33° p.t. Obiang (S), 86° s.t. Pandev (G)

