Video Gol Highlights Genoa – Roma 4-1 e Sintesi 28-09-2023

Video Gol e Highlights di Genoa – Roma 4-1, 6° Giornata Serie A: Goleada del Genoa di Gilardino contro la Roma di Mourinho.

Il Genoa di Gilardino ottiene la seconda vittoria in campionato e batte la Roma di Mourinho grazie ai gol di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias.

Grifone subito in vantaggio con Gudmundsson al 5° minuto. La Roma pareggia con Cristante al 22° illudendo la Roma. Retegui nel finale di primo tempo riporta in vantaggio il Genoa.

Nella ripresa Thorsby e Messias fissano il risultato sul 4 a 1.

Il Genoa di Gilardino dopo aver sconfitto la Lazio all’Olimpico batte anche la Roma a Marassi e sale a 7 punti in classifica.

Crisi nera per la Roma di Mourinho che in 6 partite di campionato ha ottenuto 1 sola vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte!

Sintesi di Genoa – Roma 4-1:

Gilardino manda in campo il Genoa con il 3-5-2 con Martinez in porta e linea difensiva a 3 con Dragusin, Bani e Vasquez. A centrocampo c’è Badelj in cabina di regia affiancato da Strootman e Frendrup. Sulla fascia destra c’è Sabelli e Matturro a si nistra. In attacco la coppia formata da Retegui e Gudmendsson.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Rui PAtricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes al centro affincato da Cristante e Pellegrini. Sulla fascia destra c’è Kristensen e Spinazzola a sinistra. In attacco la coppia formata da Dybala e Lukaku.

Highlights e Video Gol di Genoa – Roma 4-1:

Tabellino di Genoa – Roma 4-1:

GENOA (3-5-2): Martinez 5,5; Dragusin 6,5, Bani 7, Vasquez 6; Sabelli 5,5 (46′ De Winter 6), Frendrup 6,5, Badelj s.v (3’Thorsby 7), Strootman 6,5 (30′ Kutlu 6), Matturro 6,5 (76′ Messias 6,5); Gudmundsson 7,5, Retegui 7.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5,5; Mancini 5,5 (46′ Belotti 5), Llorente s.v. (24′ Bove 6), Ndicka 5; Kristensen 5,5, Cristante 6, Paredes 5,5 (78′ Azmoun s.v.), Pellegrini 5 (78′ El Shaarawy s.v), Spinazzola 6,5 (78′ Aouar); Dybala 5, Lukaku 5.

Arbitro: Orsato di Schio

Reti: 5′ Gudmundsson, 22 Cristante, 45′ Retegui, 73′ Thorsby, 81′ Messias

Ammoniti: Strootman, Sabelli, Mancini, Retegui, Bani, Paredes, Aouar