Video Gol Highlights Genoa-Juventus 1-3: sintesi 30-06-2020

Risutato Genoa-Juventus 1-3, 29° giornata di Serie A: Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa regalano la terza vittoria consecutiva a Maurizio Sarri. Ristabilito il +4 sulla Lazio vittoriosa nel pomeriggio sul Torino. Completamente assente invece il Genoa che resta quartultimo a +1 sulla zona retrocessione.

Una Juventus perfetta liquida agevolmente, a Marassi, nella 29° giornata di campionato, un anonimo Genoa e sale a quota 72 in classifica, a +4 sulla Lazio di Simone Inzaghi, vittoriosa nel pomeriggio sul Torino di Moreno Longo. Maurizio Sarri può sorridere visto che la sua squadra è alla terza vittoria consecutiva in campionato.

Male i rossoblu di Davide Nicola che in tre partite hanno racimolato appena un punto. La zona retrocessione dista ora appena una lunghezza. Servirà il massimo impegno e la massima grinta, al Grifone, per conservare la permanenza in Serie A.

Genoa-Juventus 1-3, 29° giornata di campionato.

La sintesi di Genoa-Juventus 1-3, 29° giornata di Serie A

Il primo tempo è tutto di stampo juventino, il Genoa infatti non si vede praticamente mai se non con una conclusione di Favilli al 40′ che però è in fuorigioco. Al 5′ Dybala arriva alla conclusione, ma la difesa rossoblu devia in angolo. Un minuto più tardi è Bernardeschi a provarci, ma il suo sinistro trova la pronta risposta di Perin che si distende sulla sua sinistra e mette a lato.

Al 12′ disattenzione di Schone che si fa rubare palla da Cristiano Ronaldo che arriva al tiro e costringe ancora una volta l’estremo difensore rossoblu a mettere fuori. 4 minuti dopo è ancora la Juventus a condurre la manovra: Dybala protegge palla sulla sinistra, si gira e serve CR7 che, di destro, calcia bene, ma trova ancora pronto alla respinta il numero uno genoano

Al 26′ fantastico triangolo Dybala-Ronaldo-Dybala con l’argentino che arriva davanti la porta, ma anziché calciare si fa rimontare da Soumaoro e l’azione sfuma. 9 minuti dopo, fantastico cross di Cuadrado che trova Rabiot. Il colpo di testa del francese sembra destinato a finire dentro, ma Perin, ancora una volta, è attento e respinge L’ultima conclusione del primo tempo la firma, infine, Cristiano Ronaldo che tira una cannonata di destro che l’ex portiere juventino mette nuovamente in angolo non senza difficoltà.

Il secondo tempo si apre col vantaggio della Juventus, siamo al 49′: Cuadrado al limite dell’area serve Dybala che entra in area, manda al bar la difesa genoana con uno slalom strepitoso, e sigla il suo 10° in campionato con un bel tiro di sinistro che Perin, stavolta, tocca appena. Al 53′ ancora Cuadrado sulla fascia, crossa in mezzo per Bernardeschi che impatta bene di testa, ma la sua conclusione lambisce il palo e finisce fuori.

Due minuti dopo è 0-2: Pjanic serve Ronaldo a centrocampo, il portoghese avanza, arriva al limite dell’area e lascia partire un destro che finisce la sua corsa all’incrocio dei pali. Niente da fare per Perin. Sono 24 in campionato per il portoghese. Al 72′ Douglas Costa fa 0-3 con la giocata più bella del suo repertorio: doppio passo al limite dell’area e tiro a giro di sinistro che toglie la ragnatela all’incrocio dei pali alla destra di Perin.

Tre minuti dopo il Genoa accorcia le distanze con Pinamonti che dribbla Cuadrado in area con un bel tocco di suola e scarica in porta un potente sinistro che batte l’incolpevole Szczesny per l’1-3. All’88’ c’è spazio per una conclusione di Higuain che Perin blocca tranquillamente. Dopo 4 minuti di recupero Calvarese fischia la fine: Genoa-Juventus finisce 1-3.

Video Gol Highlights di Genoa-Juventus 1-3, 29° giornata di Serie A

Il tabellino di Genoa-Juventus 1-3, 29° giornata di Serie A

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (61′ Barreca), Behrami, Schone (46′ Lerager), Sturaro (74′ Biraschi), Cassata (76′ Pandev); Pinamonti, Favilli (46′ Sanabria).

Allenatore: Davide Nicola

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Cuadrado; Rabiot (83′ Matuidi), Pjanic (73′ Ramsey), Bentancur; Ronaldo (73′ Higuain), Dybala (83′ Olivieri), Bernardeschi (65′ Douglas Costa).

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 49′ Dybala (J), 55′ Cristiano Ronaldo (J), 72′ Douglas Costa (J), 75′ Pinamonti (G)

Ammoniti: 6′ Favilli (G), 32′ Schone (G), 46′ PT Bonucci (J), 70′ Cassata (G), 79′ Masiello (G)

Espulsi:

