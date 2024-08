Video Gol Highlights Genoa-Inter 2-2: Sintesi 17-8-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Inter 2-2, 1° Giornata Serie A: Vogliacco e Messias cancellano la doppietta di Thuram

Pareggio rocambolesco tra Genoa e Inter allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo della prima giornata di Serie A.

Sintesi di Genoa-Inter 2-2

Out Ekuban, Ankeye, Marcandalli, Matturro e Norton-Cuffy per Alberto Gilardino, che schiera subito Gollini a porta, protetto da Vogliacco, Bani e De Winter, lancia Zanoli e Martin sulle fasce, in mediana ci sono Frendrup, Badelj e Malinovskyi, in attacco Messias con Vitinha.

Non ci sono Buchanan, De Vrij e Zielinski per Simone Inzaghi, che punta su Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo i soliti Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, in attacco Thuram con Lautaro Martinez.

Partita vivace e ricca di emozioni nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno molto possesso palla, ma i padroni di casa non si limitano a difendere, pressano con aggresività e ripartono con velocità.

Dopo un tentativo di Thuram, ben parato da Gollini, e il giallo a Mkhitaryan, al 20′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Vogliacco, dopo la traversa di Bani sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Grandissima reazione degli ospiti, che pareggiano subito al 30′ minuto con Thuram, su assist di Barella, al termine di una bella azione iniziata da Darmian.

Nel finale prima viene fischiato e poi annullato un rigore agli ospiti, che si vedono cancellare la possibile rimonta sull’intervento incredibile di Badelj.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo caratterizzato dall’ottima fase difensiva dei padroni di casa e dal tentativo degli ospiti di ribaltare il risultato.

Dopo un tentativo di Badelj, entrano Vasquez, Dumfries e Frattesi al posto di Vogliacco, Darmian e Mkhitaryan, poi anche Thorsby, Sabelli, Taremi e Carlos Augusto per Malinovskyi, Zanoli, Calhanoglu e Dimarco, nel mezzo il giallo a Gollini.

All’83′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato ancora con Thurama, che si regala una bellissima doppietta su assist di Frattesi.

Nel finale c’è spazio per Asllani e Ekhator per Lautaro Martinez e Badelj, prima del rigore fischiato ai padroni di casa al 93′ minuto per fallo di mano di Bisseck, para Sommer, ma Messias ribadisce in rete.

Highlights e Video Gol di Genoa-Inter 2-2:

Tabellino di Genoa-Inter 2-2

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco (15′ st Vasquez), Bani, De Winter; Zanoli (26′ st Sabelli), Frendrup, Badelj (41′ st Ekhator), Malinovskyi (26′ st Thorsby), Martin; Vitinha, Messias. A disp.: Leali, Sommariva, Bohinen, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos. All.: Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (21′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu (30′ st Taremi), Mkhitaryan (21′ st Frattesi), Dimarco (30′ st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (41′ st Asllani). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Pavard, Fontanarosa. All.: Inzaghi

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 20′ Vogliacco (G), 30′ e 38′ st Thuram (I), 50′ st Messias (G)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Gollini (G), Asllani (I)

Espulsi:

Note: All’8′ st Inzaghi (I) per proteste. Al 16′ st Gilardino per proteste

