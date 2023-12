Video gol-highlights Genoa-Inter 1-1: sintesi 29-12-2023

Video gol-highlights Genoa-Inter 1-1: al gol di Arnautovic risponde Dragusin.

Genoa-Inter 1-1: Dragusin ferma la capolista. Seconda vittima illustre per la squadra di Gilardino, che dopo aver bloccato la Juventus stoppa anche la corsa dei nerazzurri.

Non basta il primo gol di Arnautovic in stagione, la squadra di Inzaghi viene riacciuffata nel maxi recupero del primo tempo, e può ora soffrire il riavvicinamento dei bianconeri.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter – StadioSport.it

La sintesi di Genoa-Inter 1-1

Avvio di marca interista: Arnautovic imbecca Mkhitaryan, che non è preciso da posizione defilata.

Lo stesso Arnautovic serve Thuram nel mezzo, ma il colpo di testa del francese non crea problemi a Martinez.

La partita subisce un’interruzione per via dell’accensione di alcuni fumogeni. Alla ripresa delle ostilità, è il Genoa a rendersi pericoloso, con un cross di Strootman che Acerbi riesce a mettere in corner.

Calhanoglu ci prova con un destro senza particolari pretese, ma è Arnautovic a sbloccarsi e portare avanti i suoi: l’austriaco si avventa per primo su un tiro di Barella respinto da Martinez, e insacca a porta vuota.

Nel largo recupero assegnato dall’arbitro, l’Inter sfiora il raddoppio con Carlos Augusto, con Martinez che neutralizza una conclusione del brasiliano.

Il Genoa trova invece il pareggio su azione d’angolo: Dragusin salta più alto di tutti sul cross di Gudmundsson, e Sommer non riesce a respingere.

Si riparte nel secondo tempo, e l’Inter sfiora nuovamente il vantaggio con Arnautovic, servito di petto da Barella. L’austriaco calcia al lato.

Per il Genoa si fa vedere Vazquez, ma il suo tiro è preda di Sommer. L’Inter ci riprova con Acerbi, bravo a svettare sul cross di Calhanoglu, ma il suo colpo di testa è bloccato da Martinez.

Genoa ancora pericoloso con un colpo di testa di Vazquez, bloccato da Sommer. L’Inter ci prova con Calhanoglu dalla distanza, ma il tiro finisce alto.

Nel finale la squadra di Inzaghi risulta un po’ schiacciata: il “Grifone” ci prova su calcio d’angolo, ma la conclusione di Dragusin stavolta è troppo abbondante.

Non succede più nulla: l’Inter incappa in un pareggio che la porta momentaneamente a +5 sulla Juventus, mentre il Genoa si conferma spauracchio per le grandi, e ferma i nerazzurri con lo stesso risultato col quale aveva provveduto a sbarrare la strada ai bianconeri.

Highlights e video gol di Genoa-Inter 1-1

Il tabellino di Genoa-Inter 1-1

GENOA (3-5-2): Martínez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martín; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Hefti, Haps, Thorsby, Malinovskyi, Jagiello, Kutlu, Galdames, Messias, Retegui, Puscas, Fini.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, De Vrij, Klaassen, Frattesu, Asllani, Pavard, Agoume, Motta, Stabile, Sarr, Sanchez.

Marcatori: 42′ Arnautovic (I), 45+7′ Dragusin (G)