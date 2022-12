Video Gol Highlights Genoa-Frosinone 1-0: sintesi 18-12-2022

Risultato Genoa-Frosinone 1-0: gran colpo dei liguri, che sbarrano la strada alla caapolista sconfiggendola di misura e con merito.

Gudmunsson e Bani si dividono equamente la rete decisiva, che è di proprietà dell’islandese avendo egli toccato per ultimo, ma anche il difensore merita la sua porzione di gloria.

Il Genoa raggiunge il Bari al 3° posto con 30 punti e va a -6 proprio dal Frosinone, sempre capolista, che tuttavia non riesce ad approfittare del pareggio tra la Reggina e i pugliesi e non va in fuga.

Sintesi Genoa-Frosinone 1-0

I laziali iniziano bene e sfiorano presto la rete con Rohden, che prova a segnare di prima intenzione su cross di Mazzitelli, ma spara in curva.

Alla sua prima occasione è, invece, il Genoa a passare: al 22° un corner di Aramu viene appena toccato da Bani di testa e il pallone finisce in rete dopo il tocco di Gudmundsson sulla linea. Lì per lì non si capisce di chi sia la rete, ma si appura molto dopo che è dell’islandese.

Nei minuti successivi arrivano occasioni da entrambe le parti: al 38° Mazzitelli manca di poco l’autorete deviando involontariamente un cross sul palo, mentre al 45° Strootman salva sulla linea un tiro a colpo sicuro di Boloca. La prima frazione non regala altro e va in archivio senza recupero.

Nel secondo tempo ci si annoia parecchio. Nessuna occasione degna di nota, nemmeno molti tiri e la consueta girandola di cambi frammista a cartellini gialli estratti qua e là.

Solo a due minuti dal termine si vede qualcosa con Aramu, che dopo aver fatto il solletico a Turati ad inizio ripresa, lo spaventa con una conclusione che sfiora il palo.

Non succede altro, a parte un brevissimo consulto di Sozza al VAR per un presunto tocco di mano in area del genoano Ilsanker, entrato al 94° e protagonista subito dopo suo malgrado. Non è rigore e su questo episodio cala il sipario.

Migliori in campo Gudmundsson (6.5), che si vede poco, ma segna un gol pesante, e Mazzitelli (6), che propone qualcosa. Male Coda (5), poco servito, e Insigne (5), nullo.

Video Gol Highlights Genoa-Frosinone 1-0

Tabellino Genoa-Frosinone 1-0

Genoa (4-3-2-1): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello (73′ Sturaro), Strootman, Frendrup; Aramu (94′ Ilsanker), Gudmundsson (91′ Yalcin); Coda (73′ Puscas). Allenatore: Gilardino

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski (70′ Oyono), Ravanelli, Cotali; Boloca (80′ Lulic), Mazzitelli, Garritano (70′ Borrelli); Insigne (56′ Caso), Rohden, Mulattieri (80′ Moro). Allenatore: Grosso

Marcatori: 22′ Gudmundsson

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Boloca, Rohden, Borrelli, Sturaro e Ravanelli