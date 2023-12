Video Gol Highlights Genoa-Empoli 1-1: Sintesi 2-12-2023

Video Gol e Highlights Genoa-Empoli 1-1, 14° Giornata Serie A: segnano Malinovskyi e Cancellieri

Solo un pareggio tra Genoa ed Empoli allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo del sabato della quattordicesima giornata di Serie A.

Entrambe le squadre tornano a muovere la classifica dopo le sconfitte dell’ultimo turno, ma i liguri raggiungono quota quindici punti e i toscani si fermano a quota undici.

Sintesi di Genoa-Empoli 1-1

Out Bani, Ekuban, Gudmundsson e Strootman per Alberto Gilardino, che schiera Vogliacco, De Winter e Dragusin in difesa davanti a Martinez, sceglie Sabelli e Vasquez sulle fasce a completare il centrocampo con Frendrup e Badelj, mentre in attacco Messias e Malinovskyi giocano alle spalle del rientrante Retegui.

Non ci sono Baldanzi, Guarino e Pezzella per Aurelio Andreazzoli, che punta su Bereszynski, Ismajli, Luperto e Cacace in difesa a protezione di Berisha, in mediana spazio a Fazzini, Ranocchia e Maleh, mentre in attacco Cambiaghi e Maldini giocano ai lati di Caputo.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno un buon possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza, sanno pressare con la giusta aggressività e ripartire con pericolosità.

Ci provano Sabelli, Maldini e Retegui, ma senza fortuna, mentre Messias viene fermato sul più bello dalla traversa.

Al 37′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Malinovskyi, che trova il gol del vantaggio con il suo classico mancino da fuori area, di fatto spegnendo il tentativo finale di reazione da parte degli ospiti, pericolosi con Ranocchia.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Kovalenko per Fazzini e il giallo a Malinovskyi, ma soprattutto con ospiti sempre più reattivi a centrocampo.

Entrano anche Grassi, Kutlu e Cancellieri al posto di Ranocchia, Maldini e Messias, ed è proprio il neo entrato a segnare al 67′ minuto pareggiando sul cross di Kovalenko.

Malinovskyi apre, Cancellieri chiude ⚖️

I padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo e vanno in balia degli ospiti, che provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e sfiorando la rimonta subito con Cambiaghi.

Spazio a Haps, Fini e Marin al posto di Vasquez, Malinovskyi e Maleh, ma il giovane talento si divora la rete del vantaggio da ottima posizione, mentre viene ammonito Vogliacco subito dopo l’entrata in campo di Puscas per Sabelli.

Nel finale c’è ancora tempo per l’ammonizione a Badelj e per Shpendi, che subentra a Caputo per l’inutile assalto finale.

Highlights e Video Gol di Genoa-Empoli 1-1:

Tabellino di Genoa-Empoli 1-1

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Dragusin; Sabelli (38′ st Puscas), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (27′ st Fini), Vasquez (27′ st Haps); Messias (21′ st Kutlu), Retegui.

A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Hefti, Thorsby, Jagiello, Galdames. All.: Gilardino



Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (1′ st Kovalenko), Ranocchia (21′ st Grassi), Maleh (31′ st Marin); Cambiaghi, Caputo (48′ st Shpendi), Maldini (21′ st Cancellieri).

A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Ebuehi, Bastoni, Gyasi, Destro. All.: Andreazzoli



Arbitro: Aureliano

Marcatori: 37′ Malinovskyi (G), 22′ st Cancellieri (E)

Ammoniti: Malinovskyi, Badelj (G); Ranocchia (E)

Espulsi: –