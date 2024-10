Video Gol Highlights Genoa-Bologna 2-2: Sintesi 19-10-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Bologna 2-2, 8° Giornata Serie A: la doppietta di Pinamonti pareggiano le reti di Orsolini e Odgaard

Solo un pareggio spettacolare tra Genoa e Bologna allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo del sabato pomeriggio dell’ottava giornata di Serie A.

Terzo pareggio consecutivo per i felsinei, che racimolano il quinto risultato utile consecutivo, mentre i liguri cancellano solo relativamente le ultime tre sconfitte consecutive.

Sintesi di Genoa-Bologna 2-2

Out Ekuban, Malinovskyi, Messias, Bani, De Winter, Vitinha e Gollini per Alberto Gilardino, che si affida a Leali a porta, Marcandalli, Matturro e Vasquez in difesa, Sabelli, Miretti, Frendrup, Melegoni, Thorsby e Martin a centrocampo, Pinamonti unica punta.

Non ci sono El Azzouzi, Ferguson, Cambiaghi, Erlic, Aebischer, Iling-Junior e Ndoye per Vincenzo Italiano, che schiera Posch, Beukema, Casale e Miranda in difesa a protezione di Ravaglia, in mediana Freuler, Moro e Dominguez, mentre in attacco Orsolini e Odgaard giocano ai lati di Castro.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza.

Sale subito in cattedra Leali, decisivo più volte su Moro e Orsolini, che riuscirà a superarlo solo al 37′ minuto, su assist del centrocampista, grazie alla deviazione di Vasquez.

Cambia completamente il copione della partita in un secondo tempo davvero incredibile, con continui botta e risposta, iniziato con l’entrata in campo di Norton-Cuffy e Ekhator al posto di Melegoni e Marcandalli.

Al 56′ minuto gli ospiti addirittura raddoppiano con Odgaard, al posto giusto al momento giusto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano Karlsson, Zanoli e Masini al posto di Dominguez, Miretti e Thorsby, nel mezzo il giallo a Martin.

Al 73′ minuto i padroni di casa tornano in partita con Pinamonti, che accorcia il risultato sfruttando il clamoroso errore di Casale.

Entrano Dallinga, Fabbian e Ankeye al posto di Castro, Odgaard e Frendrup, ma il protagonista è sempre Pinamonti che, dopo aver sfiorato la doppietta, la realizza al 85′ minuto su assist di Martin.

Nel finale c’è spazio anche per Holm, che fa riposare Orsolini.

Highlights e Video Gol di Genoa-Bologna 2-2:

Tabellino di Genoa-Bologna 2-2

RETI: 37′ pt Orsolini (B); 11′ st Odgaard (B), 24′ st e 41′ st Pinamonti (G).

ASSIST: 37′ pt Moro (B); 28′ st Ekhator (G), 41′ st Martin (G).

GENOA (4-4-2): Leali, Sabelli, Marcandalli (1′ st Norton-Cuffy), Vasquez, Matturro; Melegoni (1′ st Ekhator), Frendrup (37′ st Ankeye), Miretti (20′ st Zanoli), Martin; Thorsby (20′ st Masini), Pinamonti. (A disp. Stolz, Sommariva, Vogliacco, Bohinen, Accornero, Badelj, Ahanor, Pereiro). All: A. Gilardino.



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini (45′ st Holm), Odgaard (31′ st Fabbian), Dominguez (18′ st Karlsson); Castro (31′ st Dallinga). (A disp. Skorupski, Bagnolini, Lucumì, De Silvestri, Corazza, Pobega, Lykogiannis, Urbanski). All. V. Italiano.



ARBITRO: D. Doveri di Roma; Assistenti: D. Imperiale di Genova e A. Berti di Prato; IV Uff. A. R. Arena di Torre del Greco; Var L. Pairetto di Nichelino; Avar V. Marini di Roma.

AMMONITI: 41′ pt Gilardino (all. G); 19′ st Martin (G), 41′ st Pinamonti (G).

RECUPERO: 1′ pt; 4′ st.

