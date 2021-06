Video Gol Highlights Galles-Svizzera 1-1: Sintesi Europei 12-6-2021

Video Gol e Highlights Galles-Svizzera 1-1, 1° Giornata Gruppo A Europei 12-6-2021: la sblocca Embolo, pareggia Moore, il VAR annulla la rete di Gavranovic

Solo un pareggio tra Galles e Svizzera all’Olympic Stadium di Baku, in Azerbaijan, nella seconda partita della prima giornata del Gruppo A della fase a gironi degli Europei.

La classifica attuale del gruppo vede l’Italia prima in classifica con tre punti, gallesi ed elvetici appaiate con un punto e Turchia fanalino di coda con zero punti.

Sintesi di Galles-Svizzera 1-1

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli elvetici hanno maggiore qualità, fanno girare con velocità la palla, mentre i gallesi si difendono compatti per poi tentare di ripartire in contropiede.

Dopo il miracolo di Sommer su Moore, gli elvetici iniziano ad attaccare con insistenza la porta di Ward, che emula il collega avversario con un decisivo intervento su Schar, mentre Seferovic e Embolo, così come Akanji su sviluppi di un calcio piazzato, sono poco cinici in fase di conclusione.

Parte fortissimo il secondo tempo, grazie agli elvetici, che entrano in campo con grande voglia di fare bene.

E, infatti, al 49′ minuto gli elvetici sbloccano il risultato con il colpo di testa di Embolo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo che Ward aveva deviato sul più bello il colpo a botta sicura.

Solo dopo il clamoroso errore sotto porta di Mbabu, finalmente i gallesi cominciano a reagire, alzano il baricentro ed attaccano a testa bassa, rischiando sui continui contropiedi di Embolo, che con i piedi proprio non riesce a trovare la porta.

Al 74′ minuto arriva il gol del pareggio di Moore, colpo di testa sempre su sviluppi di un calcio d’angolo.

Subire un gol dopo non aver rischiato praticamente nulla fino a quel momento innervosisce gli elvetici, che riprendono in mano il pallino del gioco, risultando poco incisivi in attacco con Embolo e Zakaria, mentre i gallesi provano a sfruttare le giocate personali di Davies.

Al 85′ minuto gli elvetici passerebbero nuovamente in vantaggio con l’appena entrato Gavranovic, ma il VAR cancella tutto per netta posizione di fuorigioco sulla sponda di Embolo di testa.

Nel finale gli elvetici ci provano davvero in tutti i modi in attacco, ma manca la giocata vincente a Gavranovic, entrato davvero benissimo per l’inutile assalto finale, durante il quale Ward fa il fenomeno ancora su Embolo e sullo stesso Gavranovic.

Highlights e Video Gol di Galles-Svizzera 1-1:

Tabellino di Galles-Svizzera 1-1

Galles (4-3-3): Ward 7,5; Roberts 6, Rodon 6, Davies 6, Mepham 6; Morrell 6,5, Allen 6,5, Ramsey 5,5 (48′ st Ampadu sv); James 7 (30′ st Brooks 6,5), Moore 7, Bale 6. A disp.: Hennessey, Davies, Gunter, Williams, Lockyer, Wilson, Roberts, Norrington-Davies, Williams, Levitt. Ct.: Page 6.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer 6,5; Elvedi 6, Schar 5,5, Akanji 6; Mbabu 6, Xhaka 6, Freuler, 5,5 Rodriguez 5,5; Shaqiri 5,5 (22′ st Zakaria 5,5); Embolo 7,5, Seferovic 5,5 (39′ st Gavranovic 6,5). A disp.: Mvogo, Omlin, Widmer, Vargas, Zuber, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Comert. Ct.: Petkovic 6.

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 4′ st Embolo (S), 29′ st Moore (G)

Ammoniti: Moore (G); Schar, Mbabu (S)

Espulsi: nessuno

