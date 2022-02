Video Gol Highlights Frosinone-Vicenza 2-0: sintesi 05-02-2021

Risultato Frosinone-Vicenza 2-0: i laziali colgono un successo di importanza enorme ai danni dei veneti.

Il gol Gatti e un’autorete di Pasini certificano la superiorità dei padroni di casa.

Il Frosinone approfitta degli stop di tutte le rivali e va al 4° posto, a -4 dal Lecce capolista, mentre il Vicenza resta tristemente ultimo con 11 punti insieme al Pordenone.

Sintesi Frosinone-Vicenza 2-0

I laziali cercano di mettere subito la partita sui binari giusti e Contini viene sollecitato più volte nel corso della prima frazione e, se non è lui a parare, sono i padroni di casa a mancare di precisione.

L’estremo difensore berico è bravo sulle conclusioni di Ciano al 7° e di Zerbin al 19° e addirittura si esalta al 43° su un tiro all’incrocio scoccato ancora dal fantasista con la numero 28.

Poco prima si era finalmente visto il Vicenza con Da Cruz, entrato in area e troppo egista nel cercare il tiro anziché servire Diaw appostato sul secondo posto in beata solitudine.

Al 44° minuto giunge il meritato vantaggio della squadra di Grosso: è Gatti a firmarlo girandosi bene in area e concludendo di sinistro sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo si chiude qui.

Ad inizio secondo tempo il Frosinone chiude virtualmente la partita: nel tentativo di anticipare Ciano appostato in mezzo all’area, Pasini devia nella sua porta un cross di Lulic e beffa Contini.

Da questo momento è un monologo dei padroni di casa, che sfiorano la terza rete più volte: al 52° Pasini si fa perdonare l’autogol salvando sulla linea un colpo di testa di Novakovich e al 64° Zerbin non riesce ad insaccare di testa poiché schiaccia troppo la sfera sul cross di Cotali.

I veneti si vedono con due tentativi improvvisi, una deviazione mancata sotto porta da De Maio dei quali è un cross di Bruscagin che costinge Ravaglia a deviare oltre la traversa, mentre i ciociari hanno un penalty a disposizione al 73°, ottenuto per un fallo di Bruscagin su Cicerelli.

Garritano si incarica del tiro, cerca la potenza e colpisce in pieno la traversa; il pallone termina poi sul fondo.

I tentativi finali sono del Vicenza, prima una punizione di poco alta di Giacomelli all’84° e poi un tiro di Zonta respinto da Ravaglia all’86°. Troppo poco da parte degli ospiti. Al 95° minuto, l’ultimo di recupero, arriva anche il palo di Canotto, dopo il quale la partita si conclude.

Migliori in campo Gatti (7), ottimo in avanti con la rete che apre le marcature ed eccellente dietro, e Contini (6), molto reattivo. Male il solo Bikel (5), in netto affanno.

Tabellino Frosinone-Vicenza 2-0

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca (91′ Barisic), Garritano (83′ Tribuzzi); Ciano (91′ Rohden), Novakovich (69′ Cicerelli), Zerbin (69′ Canotto). Allenatore: Grosso

Vicenza (4-3-1-2): Contini; Bruscagin, Pasini, De Maio, Crecco (67′ Sandon); Cavion (56′ Boli), Bikel (37′ Zonta), Ranocchia; Da Cruz; Dalmonte (67′ Giacomelli), Diaw. Allenatore: Brocchi

Marcatori: 44′ Gatti e 47′ aut. Pasini

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Bikel, Contini e Gatti

Note: al 73° Garritano calcia un rigore sulla traversa

