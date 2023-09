Video Gol Highlights Frosinone-Sassuolo 4-2: Sintesi 17-9-2023

Video Gol e Highlights Frosinone-Sassuolo 4-2, 4° Giornata Serie A: doppiette di Pinamonti e Mazzitelli, segnano anche Cheddira e Lirola

Il Frosinone batte il Sassuolo in rimonta alla PSC Arena di Frosinone, conosciuta anche come Stadio Benito Stirpe, nella quarta giornata di Serie A.

Grandissima vittoria in rimonta per i ciociari, che racimolano il terzo risultato utile consecutivo, ben sette punti conquistati finora, mentre è la terza sconfitta in quattro partite per gli emiliani, fermi a quota tre punti.

Sintesi di Frosinone-Sassuolo 4-2

Out Harroui e Kalaj per Eusebio Di Francesco, che conferma Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza in difesa a protezione di Turati, c’è ancora Gelli in mediana con Barrenechea e Mazzitelli, mentre in attacco Soule e Baez giocano ai lati di Cheddira.

Non ci sono Alvarez e Consigli per Alessio Dionisi, che punta su Cragno a porta e Vina in difesa al fianco di Ruan, Erlic e Toljan, schierando Boloca con Matheus Henrique in mediana e il quartetto offensivo formato da Bajrami, Lauriente e Berardi sulla trequarti alle spalle di Pinamonti unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre devote al possesso palla. C’è grande velocità nel ribaltare l’azione, ma è palese la maggiore qualità degli ospiti, nonostante la voglia e la grinta dei padroni di casa.

Dopo il tentativo di Bajrami, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Pinamonti, che trova il gol del vantaggio su assist di Matias Vina al termine di una bella triangolazione con Matheus Henrique.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Cheddira, sul quale è attento Cragno.

Gli ospiti non si limitano a difendere, visto che sfruttano gli spazi lasciati dagli avversari raddoppiando al 24′ minuto con Pinamonti, che si regala una bella doppietta su assist di Toljan.

I padroni di casa iniziano un vero e proprio assalto alla porta di Cragno, che fa il fenomeno su Soule e Cheddira, ma rischiano sui contropiedi di Berardi.

Nel finale c’è tempo per la rete di Cheddira, che trasforma il calcio di rigore al 48′ minuto, fischiato dall’arbitro per fallo di Ruan ravvisato dal VAR.

Succede di tutto un secondo tempo incredibile, che si apre con l’entrata in campo di Okoli, Caso, Ceide, Thorstvedt, Pedersen, Castillejo e Garritano al posto di Baez, Monterisi, Lauriente, Bajrami, Matias Vina, Boloca e l’ammonito Barrenechea.

I padroni di casa riescono a pareggiare al 70′ minuto con Mazzitelli, al posto giusto al momento giusto sul calcio d’angolo di Soule.

E al 76′ minuto i padroni di casa riescono addirittura a completare la rimonta ribaltando il risultato proprio con Mazzitelli, che si regala un’importantissima doppietta sul cross di Garritano, dopo che Thorstvedt aveva salvato sul primo tentativo.

Vengono ammoniti Erlic, Caso e Gelli, che esce quando subentrano Mulattieri, Brescianini e Lirola per Pinamonti e Mazzitelli.

Gli ospiti tornano in possesso della palla e provano a reagire assediando la difesa degli avversari e sfiorando il pareggio più volte con Castillejo e Ceide, ma Turati fa il fenomeno, rischiando sul contropiede di Caso, che trova la risposta pronta di Cragno, con la traversa a negare la gioia del gol a Garritano.

Nel finale i padroni di casa chiudono la partita al 97′ minuto con Lirola al termine di un bel contropiede di Cheddira.

Highlights e Video Gol di Frosinone-Sassuolo 4-2:

Tabellino di Frosinone-Sassuolo 4-2

Marcatori: 6’ Pinamonti (S), 24’ Pinamonti (S), 45 + 4’ Cheddira (rig. F), 70’ Mazzitelli (F), 76’ Mazzitelli (F), 90’ + 6’ Lirola (F)

Assist: 6’ Vina (S), 24’ Toljan (S), 70’ Soulé (F), 90’ + 6’ Cheddira (F)

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi (46’ Okoli), Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli (86’ Lirola), Barrenechea (69’ Garritano), Gelli (82’ Brescianini); Soulé, Cheddira, Baez (46’ Caso). All. Di Francesco.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (52’ Pedersen); Boloca (66’ Castillejo), Henrique; Berardi, Bajrami (52’ Thorstvedt), Laurienté (52’ Ceide); Pinamonti. All. Dionisi

Arbitro: Sig. Prontera.

Ammoniti: 33’ Romagnoli (F), 45’ + 4’ Tressoldi (S), 55’ Barrenechea (F), 79’ Erlic (S), 79’ Caso (F), 80’ Gelli (F)