Video Gol Highlights Frosinone-Napoli 1-3: Sintesi 19-8-2023

Video Gol e Highlights Frosinone-Napoli 1-3, 1° Giornata Serie A: doppietta di Osimhen dopo il rigore di Harroui e la rete di Politano

Il Napoli inizia subito forte battendo il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone nel primo anticipo della prima giornata di Serie A.

Subito tre punti per i campioni in carica, che non sembrano aver accusato il colpo dopo il cambio d’allenatore e, anzi, si confermano la squadra da battere già contro i ciociari, neo promossi battuti, ma mai domi.

Sintesi di Frosinone-Napoli 1-3

Indisponibile Kalaj per Eusebio Di Francesco, che punta su Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza in difesa a protezione di Turati, c’è Gelli con Harroui e Mazzitelli in mediana, mentre in attacco scelto Cuni con Caso e Baez.

Assenti Gaetano e Kvaratskhelia per Rudi Garçia, che sorprende subito all’esordio lanciando dal primo minuto Cajuste titolare con Lobotka e Zielinski a centrocampo, nonostante il pieno recupero di Anguissa, solo panchina per lui, e le voci di mercato attorno al polacco. Anche in difesa viene messo da parte un titolarissimo, Mario Rui, al quale viene preferito Olivera, mentre è Juan Jesus a partire al fianco di Rrahmani al centro con Di Lorenzo nel quartetto davanti a Meret. Infine, in attacco confermato l’annuncio delle dichiarazioni della vigilia con Raspadori al fianco di Politano e Osimhen.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, anche se manca la velocità ed il ritmo dello scorso anno, mentre i padroni di casa si rintanano nella propria metà campo per cercare di chiudere tutti gli spazi.

Al 7′ minuto sbloccano clamorosamente il risultato i padroni di casa con Harroui, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Cajuste su Baez.

Solo dopo i gialli ad Oyono e Lobotka, gli ospiti trovano le giuste giocate e pareggiano al 24′ minuto con Politano, al posto giusto al momento giusto su una mischia in area di rigore.

Viene ammonito anche Cajuste e al 35′ minuto viene annullata dal VAR la rete di Raspadori per posizione di fuorigioco prima del giallo a Olivera.

Al 41′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Osimhen, destro potente e preciso sotto alla traversa su assist di Di Lorenzo in un finale in cui viene ammonito anche Mazzitelli.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Anguissa al posto di Cajuste e anche Borrelli, Kvernadze, Brescianini, Canotto, Mario Rui e Elmas per Cuni, Caso, Mazzitelli, Baez, Olivera e Politano.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco, ma gli ospiti segnano ancora con Osimhen, che si regala subito la prima doppietta di questa stagione al 79′ minuto su secondo assist di giornata di Di Lorenzo.

Nel finale c’è tempo per Simeone, Barrenechea e Ostigard al posto di Osimhen, Harroui e Lobotka, mentre viene ammonito Brescianini.

Highlights e Video Gol di Frosinone-Napoli 1-3:

Tabellino di Frosinone-Napoli 1-3

Marcatori: 6’ p.t. rig. Harroui (F), 23’ p.t. Politano (N), 41’ p.t. e 33’ s.t. Osimhen (N).



Assist: 41’ p.t. e 33’ s.t. Di Lorenzo (N)



Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (30’ s.t. Brescianini), Harroui (40’ s.t. Barrenechea); Baez (30’ s.t. Canotto), Cuni (21’ s.t. Borrelli), Caso (21’ s.t. Kvernadze). All. Di Francesco



Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (31’ s.t. Mario Rui); Cajuste (1’ s.t. Anguissa), Lobotka (46’ s.t. Ostigard), Zielinski; Politano (31’ s.t. Elmas), Osimhen (35’ s.t. Simeone), Raspadori. All. Garcia



Arbitro: Marcenaro di Genova



Ammoniti: 11’ p.t. Oyono (F), 12’ p.t. Lobotka (N), 26’ p.t. Cajuste (N), 39’ p.t. Olivera (N), 49’ p.t. Mazzitelli (F), 38’ s.t. Brescianini (F).