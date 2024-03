Video gol-highlights Frosinone-Lazio 2-3: sintesi 16-03-2024

Video gol-highlights Frosinone-Lazio 2-3: Zaccagni e Castellanos (doppietta) rispondono all’iniziale vantaggio di Lirola. Inutile la rete di Cheddira.

Frosinone-Lazio 2-3: colpo esterno dei biancocelesti, grazie a un super Castellanos.

Subentrato ad Immobile, l’attaccante spagnolo firma una doppietta in pochi minuti, che permette alla squadra di Martusciello di vincere e allontanare i fantasmi.

Trema la squadra ciociara, ora terz’ultima. Più che la classifica, che vede gli uomini di Di Francesco a un punto dalla zona savezza, preoccupa lo stato di forma di un gruppo che in Serie A non vince ormai da due mesi.

Frosinone-Lazio, 29° giornata di Serie A

La sintesi di Frosinone-Lazio 2-3

Parte subito bene il Frosinone: Cheddira si rende pericoloso su un cross di Gelli, ma manda al lato di poco, colpendo di testa.

Mazzitelli impegna Mandas con un tiro a giro, e poco dopo i ciociari passano avanti: cross di Zortea per l’altro laterale, Lirola, che si inserisce in area e batte Mandas.

Cheddira si rende pericoloso in un altro paio di occasioni dopo il gol, prima che l’asse Anderson-Immobile confezioni il primo pericolo di marca biancoceleste, con l’attaccante campano che spedisce però fuori.

Marusic perde palla sulla trequarti, e innesca nuovamente Cheddira, che prova a servire Brescianini in area. Cataldi provvede a sventare la minaccia.

Ancora Frosinone in avanti: Brescianini serve Gelli in area, ma l’attaccante non trova l’impatto col pallone.

La Lazio perviene improvvisamente al pari: palla di Guendzoui per Zaccagni che, solo in area, batte Turati senza problemi.

Pochi minuti dopo tocca ad Immobile, servito da Luis Alberto, impegnare Turati sul primo palo. In pieno recupero, il Frosinone si rende pericoloso con un tiro di Lirola che finisce di poco al lato.

In avvio di ripresa è Soulé a rendersi pericoloso, con un tiro che impegna Mandas in due tempi.

Martusciello rileva Immobile per Castellanos, e la mossa si rivela vincente: lo spagnolo firma infatti il 2-1 biancoceleste con colpo di testa, su calcio piazzato di Luis Alberto, che non lascia scampo ai ciociari.

Ancora Castellanos, impegna severamente Turati, poi costretto in corner su un tiro di Luis Alberto. Proprio sugli sviluppi del corner, provvede Castellanos a firmare il 3-1: Casale si gira in area, e la sua conclusione viene deviata sul palo. Sulla ribattuta è Castellanos a mettere dentro.

Il Frosinone non si abbatte, e pochi minuti dopo firma il 2-3: da azione d’angolo è Cheddira, in rovesciata, a trovare la rete.

Spinge il Frosinone, e poco dopo troverebbe anche il gol del pari, dopo un mezzo disastro di Mandas che serve sui piedi Soulé. L’argentino appoggia per Cheddira, che insacca, ma in posizione irregolare.

Pochi minuti dopo è Turati a compiere un mezzo miracolo: ripartenza fulminea della Lazio, che arriva al tiro con Luis Alberto. Il portiere vola sul secondo palo a sventare la minaccia.

Frosinone pericoloso con Barrenechea: tiro dal limite del giovane scuola Juve, che Mandas mette al lato di poco.

Nel recupero, Castellanos sfiora la tripletta personale, ma il risultato rimane inchiodato sul 2-3. Un risultato che dà un po’ di ossigeno ai biancocelesti, e inguaia il Frosinone, in piena lotta per non retrocedere.

Il tabellino di Frosinone-Lazio 2-3

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Valeri

Allenatore: Eusebio Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Bordon, Gila, Ruggeri, Lazzari, Vecino, Kamada, A. Anderson, Castellanos, Pedro, Isaksen.

Allenatore: Giovanni Martusciello

Marcatori: 13′ Lirola (F), 38′ Zaccagni (L), 57′, 62′ Castellanos (L), 70′ Cheddira (F)

