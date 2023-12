Video gol-highlights Frosinone-Juventus 1-2: sintesi 23-12-2023

Video gol-highlights Frosinone-Juventus 1-2: decide il gol di Vlahovic, dopo l’iniziale vantaggio di Yldiz e il pari di Baez.

Frosinone-Juventus 1-2: i gol di Yldiz e Vlahovic portano i bianconeri a -1.

Dodicesima vittoria della squadra di Allegri, che espugna un campo ostico, dove la formazione di casa aveva perso solo all’esordio.

Il primo gol di Yldiz in bianconero apre le danze. Poi la paura, con Baez che firma il pareggio e Soulé che sfiora il vantaggio in un paio di occasioni. A risolvere la pratica ci pensa Vlahovic, con uno stacco imperioso che vale i tre punti.

La sintesi di Frosinone-Juventus 1-2

Prime fasi di gioco senza particolari emozioni. E’ la Juventus a fare la partita, ma senza mai realmente avvicinarsi alla porta di Turati.

La “Signora” riesce comunque a colpire alla prima occasione utile: proprio da un rinvio sbagliato di Turati nasce l’azione che marca il primo gol di Yldiz in bianconero.

Il turco riceve palla sulla trequarti di sinistra, e si incunea nell’area avversaria, per poi battere il portiere con un rasoterra sul primo palo.

Il Frosinone prova a reagire, e si fa vedere con un calcio piazzato di Soulé che la mette fuori di poco. Allegri perde Sandro per infortunio, al suo posto Gatti, mentre Cambiaso, ammonito, salterà la Roma.

La partita cala leggermente di intensità, e bisogna attendere un corner, sul quale Danilo stacca alto al 33′, per rivedere un’azione pericolosa.

Nel Frosinone, a pungere è soprattutto Soulé: suo il tiro da posizione defilata che costringe Szczesny a una respinta bassa.

Poco dopo è Danilo a sventare una minaccia, mettendo in angolo un cross pericoloso dalla destra.

La Juventus torna vicina al gol con un’azione in contropiede: tocco delizioso di Yldiz a liberare la corsa di Milik. Cross del polacco a cercare Kostic, che spreca tutto mandando sul fondo.

Scatta la ripresa senza cambi. Il Frosinone trova il pari con Baez dopo sei minuti: lancio di Monterisi in verticale per il subentrato, che coglie la difesa juventina mal piazzata, e punisce Szczesny.

Allegri inserisce Vlahovic ed Illing per una Juve a maggior trazione anteriore, e Bremer si fa subito vedere, con uno stacco su azione di corner.

Soulé fa correre un brivido sulla schiena di Szczesny, con un tiro a giro rasoterra, che finisce di un soffio al lato.

La Juventus alza i giri del motore: Vlahovic ha l’occasione di riportare avanti i suoi, ma tira sui piedi di Turati. Rabiot si spinge avanti sulla sinistra, ma il suo cross finisce tra le braccia del portiere ciociaro dopo una deviazione.

Il Frosinone sfiora nuovamente il gol con un destro di Harroui dal limite, che finisce alto. Risposta della Juventus: Rabiot sfonda a sinistra e mette in mezzo. Arriva a rimorchio Mckennie, che prende la traversa.

Il gol arriva a 10 dalla fine: Weah e Mckennie combinano sulla destra. Cross dell’ex Schalke che trova lo stacco imperioso di Vlahovic per il 2-1 bianconero.

Il serbo, ben imbeccato da Illing, riesce a segnare anche il 3-1 in contropiede. Il VAR annulla tutto, comunque, per via di un fuorigioco.

Rabiot prova a scaricare un sinistro dal limite, che finisce alto. Non succede più niente, e la Juventus si porta momentaneamente a un punto dall’Inter.

Highlights e Video gol di Frosinone-Juventus 1-2

Il tabellino di Frosinone-Juventus 1-2

Frosinone: Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (Baez 30′), Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano (Harroui 68′); Soulé, Kaio Jorge (Cheddira 68′).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Bidaoui, Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (Gatti 26′); Cambiaso (Weah 68′), McKennie, Locatelli (Caviglia 54′), Rabiot, Kostic (Illing 54′); Yildiz (Vahovic 54′), Milik.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Crespi, Gatti, Vlahovic, Iling-Junior, Miretti, Weah, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.

Allenatore: Allegri.

Marcatori: 10′ Yldiz (J), 51′ Baez (F), 80′ Vlahovic (J)

Ammoniti: Cambiaso (J)