Video Gol Highlights Frosinone-Cremonese 2-1: sintesi 09-04-2022

Risultato Frosinone-Cremonese 2-1: i laziali vincono in rimonta contro gli ormai ex primi in classifica.

Buonaiuto porta in vantaggio i grigiorossi, ma la rimonta avversaria si completa già a fine primo tempo grazie ad un rigore di Canotto e ad un tocco sotto porta di Zerbin.

La Cremonese resta a 63 punti e deve lasciare la vetta al Lecce, mentre il Frosinone sale a 57 punti e si insedia al 7° posto.

Sintesi Frosinone-Cremonese 2-1

I lombardi sfruttano la miglior partenza e dopo diciassette minuti sono già avanti con il risultato: la rete è di Buonaiuto, che riceve un gran filtrante da Fagioli e batte Minelli con un diagonale da posizione defilata.

La reazione dei frusinati è immediata: dopo aver mancato il pareggio con un tiro potente e centrale di Zerbin che Carnesecchi para con il volto, è Canotto a ripristinare l’equilibrio al 22° trasformando di precisione il rigore concesso da Abisso per un tocco di mano di Ravanelli su una conclusione di Rohden.

C’è poco nel quarto d’ora successiva al pareggio, ma d’improvviso il Frosinone riesce ad andare in vantaggio: una rapida ripartenza consente a Canotto di trovarsi al cospetto di Carnesecchi e di concludere addirittura con la punta, il portiere respinge, ma deve arrendersi al tap-in di Zerbin.

E’ l’ultima azione degna di nota del primo tempo, che termina dopo un minuto di recupero.

Molto poco bella, la ripresa si contraddistingue per due sole chances, arrivate entro il quarto d’ora: prima Ciano sfiora l’incrocio con una sassata su calcio da fermo da venti metri e poi Gaetano coglie la traversa con un colpo di testa arrivato da corner di Baez.

Tutto il secondo parziale viene scandito da svariati calci di punizione terminati fuori, dal consueto diluvio di sostituzioni, e da un certo nervosismo con vari cartellini gialli e un rosso comminato a Strizzolo, che all’87°, già ammonito, sgambetta Cotali e riceve la seconda ammonizione. Non ci sono occasioni da segnalare e al 94° esatto Abisso fischia la fine.

Migliori in campo Canotto (7.5), che segna dal dischetto e propizia il raddoppio, e Buonaiuto (6.5), che illude la Cremonese portandola in vantaggio. Male il solo Strizzolo (4), espulso stupidamente nel finale dopo un contributo risibile.

Video Gol Highlights Frosinone-Cremonese 2-1

Tabellino Frosinone-Cremonese 2-1

Frosinone (4-3-3): Minelli; Brighenti, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden (89′ Boloca), Ricci, Lulic; Canotto (76′ Tribuzzi), Ciano, Zerbin (89′ Manzari). Allenatore: Grosso

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Crescenzi (46′ Strizzolo); Valzania (46′ Castagnetti), Gaetano; Fagioli (65′ Rafia), Buonaiuto, Baez; Ciofani (76′ Di Carmine). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 17′ Buonaiuto, 22′ rig. Canotto e 37′ Zerbin

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Ravanelli, Ricci, Brighenti, Zerbin, Strizzolo e Cotali

Espulsi: 87′ Strizzolo