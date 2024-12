Video Gol Highlights Fiorentina-Udinese 1-2: Sintesi 23-12-2024

Video Gol e Highlights Fiorentina-Udinese 1-2, 17° Giornata Serie A: segnano Kean, Lucca e Thauvin

L’Udinese batte la Fiorentina in rimonta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel primo posticipo del lunedì sera della diciassettesima giornata di Serie A.

Seconda sconfitta consecutiva per i toscani, in leggero calo dopo un super inizio di stagione, mentre i friulani tornano alla vittoria piazzandosi a quota ventitré punti in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Udinese 1-2

Out Biraghi, Bove e Dodò per Raffaele Palladino, che schiera Kayode, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa davanti a De Gea, in mediana Cataldi e Adli, confermati Sottil e Beltran sulla trequarti con Colpani, alle spalle di Kean unica punta.

Non ci sono Davis, Deulofeu, Giannetti, Okoye, Payero e Zarraga per Kosta Runjaic, che punta su Sava a porta, torna Toure in difesa con Kabasele e Kristensen, a centrocampo Ehizibue, Lovric, Kalstrom, Ekkelenkamp e Zemura, in attacco ancora Thauvin e Lucca.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla cercando di chiudere tutti gli spazi.

Al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Kean, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Kristensen su Sottil, ammonito per proteste, ravvisato dal VAR.

Succede molto poco, in realtà, tranne una bella parata di De Gea sulla conclusione al volo di Lovric, nemmeno troppo pericolosa, e nel finale l’ammonizione a Zemura, in una prima frazione di gioco davvero molto equilibrata.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo che si apre con l’entrata in campo di Abankwah al posto di Toure e con il giallo a Kristensen.

Al 49′ minuto gli ospiti pareggiano con Lucca, che sfrutta l’assist di Ekkelenkamp, bravo a sfruttare l’errore in fase di impostazione di Ranieri.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, bravi gli ospiti a sfruttare il momento prendendo in mano il pallino del gioco ed attaccando a testa bassa gli avversari.

Dopo il palo di Lucca e il giallo a Ehizibue, al 57′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Thauvin, bravo a saltare Gosens e beffare De Gea.

Escono Adli, Beltran, Ekkelenkamp, Colpani e Sottil al posto di Mandragora, Gudmundsson, Atta, Ikone e Kouame, mentre Kean si divora la doppietta da ottima posizione, non sfruttando l’errore di Sava, che viene ammonito per perdita di tempo.

Nel finale vengono ammoniti Lovric e Kouame, ci prova Ehizibue, Parisi e Bravo subentrano a Gosens e Thauvin, Sava alza la saracinesca su Ikone.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Udinese 1-2:

Tabellino di Fiorentina-Udinese 1-2

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens (86’ Parisi); Adli (62’ Mandragora), Cataldi; Colpani (70’ Kouamé), Beltran (62’ Gudmundsson), Sottil (70’ Ikoné); Kean. All. Palladino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè (46’ Abankwah); Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp (66’ Atta), Zemura; Thauvin (86’ Rui Modesto), Lucca. All. Runjaic.

ARBITRO: Matteo Marcenaro (sezione Genova)

GOL: 8’ rig. Kean (F), 48’ Lucca (U), 57’ Thauvin (U)

ASSIST: Ekkelenkamp (U, 1-1)

AMMONITI: Sottil (F), Zemura (U), Kristensen (U), Ehizibue (U), Sava (U), Kouamé (F)

ESPULSI: nessuno

NOTE: recupero 5’+7’

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.