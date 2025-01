Video Gol Highlights Fiorentina-Torino 1-1: sintesi 19-01-2025

Il Risultato di Fiorentina-Torino 1-1, 21° giornata Serie A: dopo il rovescio in Brianza, i viola pasticciano anche in casa contro i granata e ottengono un solo punto, oltretutto in una partita condotta in superiorità numerica per un’ora abbondante. L’espulsione di Dembele e il repentino vantaggio parevano indirizzare la partita, ma l’autolesionismo viola ha fatto sì che il Torino rimanesse a galla arrivando anche a sfiorare il gran colpo.

Gineitis risponde a Kean.

La Fiorentina, che non vince da quasi un mese e mezzo, ottiene il secondo punto nelle ultime cinque partite e a malapena aggancia il Bologna al 6° a quota 33 punti, mentre il Torino va a 23 ed è 11° in momentanea compagnia del Genoa.

La Sintesi di Fiorentina-Torino 1-1

La Fiorentina fa la partita, si divora presto il vantaggio con Kean e Adli che cincischiano sprecando una ripartenza che sarebbe culminata in un due contro uno e generalmente costringe il Torino a guardarsi le spalle e preferire le ripartenze al possesso palla.

Dopo alcuni tentativi terminati sul fondo da entrambe le parti, la partita conosce una svolta inaspettata al 33°: già ammonito per un’entrata dura su Gosens, l’esordiente terzino granata Dembele concede il bis falciando Folorunsho e viene nuovamente sanzionato.

Il Torino è ora in dieci e ciò accentua l’atteggiamento di prudenza fin qui dimostrato, ma ciò non basta e al 39° i viola passano in vantaggio con il solito Kean, che appoggia in rete di testa dopo una grande respinta di Milinkovic-Savic su una splendida girata di Colpani.

Nei minuti finali la partita è stupenda e arrivano in serie una chance per gli ospiti, un tiro di poco fuori di Karamoh, e una per i padroni di casa, ai quali il portiere granata nega il raddoppio con un altro miracolo su Kean e il suo tap-in ravvicinato.

Nell’ultimo dei due minuti di recupero, infine, anche il Torino sfiora il gol su corner grazie a una sfortunata deviazione di Comuzzo che colpisce la traversa della propria porta mentre cercava di anticipare Coco. Altro non accade e il primo tempo va in soffitta.

La ripresa non regala emozioni particolari nel suo primo quarto d’ora, dopo il quale il Torino, rinvigorito da tre nuovi ingressi, inizia a giocare meglio malgrado l’inferiorità numerica.

Al 69° Njie sfiora il palo dopo un contrasto vinto con Dodò e subito dopo, Comuzzo sbaglia un passaggio durante la costruzione dal basso e regala il pallone all’incredulo Gineitis che spedisce il pallone in rete dal limite dell’area.

Inevitabilmente è la Fiorentina a dover spingere dopo il clamoroso pareggio e gli ultimi venti minuti, compresi i quattro di recupero, sono quelli dell’assedio all’area torinista: ci provano Ranieri, che calcia a lato, e Adli, che conclude centralmente.

Al 92° è il Torino, incredibilmente ma fino a un certo punto, a mancare il gol del trionfo con Masina, il cui tiro insidioso è parato da De Gea. Questo è l’ultimo atto.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Torino 1-1

Il Tabellino di Fiorentina-Torino 1-1

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora (76′ Sottil); Colpani (90′ Kouame), Gudmundsson (76′ Beltran), Folorunsho; Kean. Allenatore: Palladino

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Coco, Sosa (62′ Masina); Tameze (57′ Gineitis), Ricci; Lazaro, Vlasic (57′ Njie), Karamoh (85′ Pedersen); Adams. Allenatore: Vanoli

Marcatori: 39′ Kean e 70′ Gineitis

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Dembele, Kean, Njie, Gosens e Folorunsho

Espulsi: 33′ Dembele