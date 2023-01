Video Gol Highlights Fiorentina-Torino 0-1: Sintesi 21-1-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Torino 0-1, 19° Giornata Serie A: decide Miranchuk

Il Torino batte la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel terzo ed ultimo anticipo del sabato sera della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata.

I granata tornano alla vittoria dopo quattro partite, in cui avevano collezionato tre punti, portandosi a quota ventisei punti in classifica.

Momento di difficoltà per i toscani, che perdono la seconda partita consecutiva rimanendo fermi a quota ventitré punti in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Torino 0-1

Out Cabral, Castrovilli, Dodò, Martinez Quarta e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Venuti in difesa con Milenkovic, Igor e Biraghi davanti a Terracciano, Saponara e Ikone in attacco con Kouame, confermando Duncan in mediana con Amrabat e Bonaventura.

Assenti Aina, Lazaro, Lukic e Pellegri per Ivan Juric, che punta su Seck in attacco con Vlasic e Miranchuk, lancia Buongiorno in difesa con Djidji e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, concede una chance importante a Adopo a centrocampo con Ricci, Vojvoda e Singo.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti pressano con la giusta aggressività, risultando davvero ordinati in fase difensiva e letali nel ripartire in contropiede.

Dopo la rete annullata dal VAR al 12′ minuto a Seck, che poi colpisce anche una bella traversa, Milinkovic-Savic è assolutamente fenomenale su Kouame.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 33′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato con Miranchuk, che trova la rete del vantaggio su assist di Vojvoda, bravo ad approfittare dell’errore di Amrabat, impreciso nel tentativo di cambio gioco.

⏱️ FT | Importante vittoria fuori casa per il Toro di Juric! #FiorentinaTorino 0-1 pic.twitter.com/UMH99wWJaK — Lega Serie A (@SerieA) January 21, 2023

I padroni di casa accusano il colpo, non riescono a reagire, soprattutto fanno un giro palla con poche idee e vengono ammonito Saponara e Ricci prima delle conclusioni imprecise di Milenkovic e Vlasic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Terzic al posto dell’acciaccato Biraghi e con il giallo a Duncan.

Tra i tentativi improbi di Bonaventura e Igor c’è spazio per Nico Gonzalez e Jovic, che subentrano sostituendo Amrabat e Saponara prima dei cambi che vedono coinvolti Linetty, Barak, Djidji, Sanabria al posto di Adopo, Duncan, Zima, Seck.

Nel finale c’è ancora tempo per un tentativo di Sanabria, anche ammonito, le diverse occasioni di Barak, sul quale è miracoloso Milinkovic-Savic, e l’entrata in campo di Bianco per Bonaventura.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Torino 0-1:

Tabellino di Fiorentina-Torino 0-1

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (1′ st Terzic); Amrabat (9′ st Jovic), Duncan (25′ st Barak); Ikone, Bonaventura (42′ st Bianco), Saponara (9′ st Gonzalez); Kouame. A disp.: Cerofolini, Martinelli, Ranieri, Mandragora, Krastev, Kayode. All.: Italiano



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (27′ st Zima), Buongiorno, Rodriguez; Singo, Adopo (24′ st Linetty), Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck (36′ st Sanabria). A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Karamoh, Radonjic, Dembele, Gineitis, N’Guessan. All.: Italiano



Arbitro: Dionisi

Marcatori: 33′ Miranchuk (T)

Ammoniti: Ricci (T), Saponara (F), Duncan (F), Sanabria (T)

Espulsi:

Note: