Video Gol Highlights Fiorentina-Spezia 3-0: Sintesi 31-10-2021

Video Gol e Highlights Fiorentina-Spezia 3-0, 11° Giornata Serie A: show di Vlahovic, che segna una tripletta

La Fiorentina distrugge lo Spezia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nell’undicesima giornata di Serie A.

I toscani tornano alla vittoria, portandosi al quarto posto, dopo lo stop del turno infrasettimanale mettendo nei guai i liguri, che registrano la terza partita senza i tre punti.

Sintesi di Fiorentina-Spezia 3-0

E’ una partita molto bella e divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, giocano con grande intensità nel pressing e sono ben disegnate in campo.

Non ci sono molte occasioni e a crearle sono solo i padroni di casa con Vlahovic e Sottil, ma senza grande fortuna, almeno fino al 44′ minuto, quando proprio il serbo trova il gol del vantaggio sbloccano il risultato grazie al calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Gyasi ravvisato dal VAR.

💥🟣🟣 GOOOLLLL 🟣🟣💥

Palla a destra e portiere a sinistra, #Vlahovic sblocca la partita dagli 11 metri 🧊⚽️#FiorentinaSpezia 1-0#SerieATIM 💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) October 31, 2021

Nel secondo tempo gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa non cambiano il proprio atteggiamento e rimangono sempre sul pezzo.

Infatti, al 62′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio, ancora Vlahovic, che si regala una bella doppietta su assist di Odriozola.

Il secondo gol sembra tagliare definitivamente le gambe agli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, bravi ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore e sfiorare il tris con un Odriozola in grandissima forma.

Al 75′ minuto ancora Vlahovic segna il terzo gol portandosi a casa il pallone, questa volta su assist di Callejon, lanciato in contropiede di Bonaventura.

Gioco, partita, incontro. Nel finale i padroni di casa continuano il proprio allenamento divertendosi anche con Maleh.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Spezia 3-0:

Tabellino di Fiorentina-Spezia 3-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (60′ Odriozola), Milenkovic, Martinez Quarta (75′ Igor), Biraghi; Bonaventura, Torreira (75′ Amrabat), Castrovilli (68′ Maleh); Sottil (68′ Callejon), Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer (46′ Amian), Erlic, Nikolaou, Bastoni (46′ Sala); Maggiore (65′ Manaj), Kovalenko; Strelec (65′ Verde), Salcedo (46′ Colley), Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Gol: 44′ rig. Vlahovic, 62′ Vlahovic, 74′ Vlahovic

Assist: Odriozola (F, 2-0), Callejon (F, 3-0)

Ammoniti: Ferrer, Martinez Quarta, Gyasi, Venuti, Colley, Vlahovic, Maleh

Espulsi: nessuno

