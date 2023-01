Video Gol Highlights Fiorentina-Sassuolo 2-1: Sintesi 7-1-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Sassuolo 2-1, 17° Giornata Serie A: segnano Saponara, Berardi e Nico Gonzalez

La Fiorentina batte il Sassuolo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel primo anticipo del sabato della diciassettesima giornata di Serie A.

I toscani tornano alla vittoria dopo due partite, ma racimolano il secondo risultato utile consecutivo portandosi a quota ventitré punti in classifica.

Altra sconfitta per gli emiliani, addirittura la terza consecutiva e la sesta partita senza vittorie per i neroverdi, in profonda crisi e con sedici punti in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Sassuolo 2-1

Out Jovic, Mandragora e Sottil per Vincenzo Italiano, che ritrova Milenkovic in difesa con il ritorno di Venuti, Igor e Biraghi davanti a Terracciano, conferma Bianco in mediana con Duncan e Bonaventura e Cabral in attacco con Ikone e Kouame.

Non ci sono ancora Muldur e Maxime Lopez per Alessio Dionisi, che conferma Ruan in difesa con Toljan, Ferrari e Rogerio a protezione di Consigli, lancia Obiang e Traore in mediana con Frattesi e punta sul tridente d’attacco costituito da Berardi, Pinamonti e Lauriente.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto, bravissime a fare possesso palla, ma sempre molto attente in fase difensiva e veloci nel ripartire in contropiede.

Il grande protagonista è Terracciano, che salva il risultato più volte su Frattesi, Pinamonti e Rogerio, mentre i padroni di casa si fanno vedere davanti con Biraghi e vengono ammoniti Traore, Milenkovic e Ruan.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo che si apre con l’entrata in campo di Saponara e Castrovilli al posto di Cabral e Bianco.

Le sostituzioni fanno subito effetto, visto che al 48′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con un bellissimo tiro al volo di Saponara.

Entra anche Dodò al posto di Venuti ed è proprio il brasiliano che commette fallo di mano al 57′ minuto, sanzionato con il calcio di rigore dall’arbitro, grazie all’intervento del VAR, ben trasformato da Berardi.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Kouame, spazio ad altri cambi: dentro Alvarez, Nico Gonzalez, poco cinico davanti al portiere, Terzic e Ceide, fuori Pinamonti, Duncan, Biraghi e Lauriente, mentre viene ammonito Castrovillil.

Al 91′ minuto i padroni di casa riescono a segnare il gol del vantaggio con Nico Gonzalez, che trasforma il calcio di rigore, questa volta per il fallo di Ruan su Terzic.

⏱️ FT | Saponara e Gonzalez firmano la vittoria della Viola! ✍️⚜️#FiorentinaSassuolo 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/9IWcOIp15b — Lega Serie A (@SerieA) January 7, 2023

Nel finale c’è spazio per Defrel al posto di Traore, per il miracolo di Consigli su Kouame e i gialli a Nico Gonzalez e Berardi.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Sassuolo 2-1:

Tabellino di Fiorentina-Sassuolo 2-1

Marcatori: 48′ Saponara (F), 56′ rig. Berardi (S), 91′ rig. Gonzalez (F)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti (54′ Dodò), Milenkovic, Igor, Biraghi (C, 76′ Terzic); Bianco (46′ Castrovilli), Duncan (54′ Gonzalez); Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Cabral (46′ Saponara). All. Italiano

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari (C), Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré (92′ Defrel); Berardi, Pinamonti (69′ Alvarez), Laurienté (79′ Ceide). All. Dionisi

Ammoniti: 10′ Milenkovic (F), 19′ Traorè (S), 26′ Tressoldi (S), 55′ Dodo (F), 75′ Castrovilli (F), 94′ Gonzalez (F)