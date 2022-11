Video Gol Highlights Fiorentina-Salernitana 2-1: Sintesi 9-11-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Salernitana 2-1, 14° Giornata Serie A: segnano Bonaventura, Dia e Jovic

La Fiorentina batte la Salernitana allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella quattordicesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva per i toscani, che si portano a quota diciannove punti nel tentativo di risalire la classifica dopo il difficile inizio di stagione.

Non è bastata una bella reazione ai campani, che si fermano dopo tre risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato sette punti, fermandosi a quota diciassette punti in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Salernitana 2-1

Out Castrovilli, Gollini, Nico Gonzalez e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, confermando Amrabat, Mandragora e Bonaventura in mediana e il tridente d’attacco costituito da Ikone, Cabral e Kouame.

Assenti Gyomber e Lovato per Davide Nicola, che punta su Bronn, Daniliuc e Pirola in difesa a protezione di Sepe, mentre a centrocampo torna Bohinen con Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi e Candreva e in attacco ci sono Bonazzoli e Piatek.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa iniziano sin da subito il proprio monologo con un possesso palla di grande qualità, anche perché gli ospiti si difendono pressando con aggressività.

Dopo un tentativo di Kouame, al 14′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Bonaventura al termine di una bella triangolazione con Ikone.

Gli ospiti accusano il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che approfittano del momento propizio per prendere in mano il pallino del gioco e continuare ad attaccare a testa bassa.

Sale in cattedra un super Sepe, che si supera su Kouame prima e Cabral poi, mentre il sinistro di Biraghi sfiora solo il palo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Dia e Maggiore al posto di Vilhena e Bonazzoli, ma a fare la partita sono sempre i padroni di casa, mentre gli ospiti provano a trovare maggiore equilibrio dopo la sofferenza della prima frazione di gioco.

Eppure, dopo una bellissima conclusione di Amrabat, che fa la barba al palo, al 55′ minuto gli ospiti pareggiano clamorosamente ed inaspettatamente con Dia al termine di un bel contropiede di Coulibaly e Piatek.

Dentro Radovanovic e Saponara, fuori Bohinen e Kouame tra il tentativo degli ospiti di chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede e la rabbia dei padroni di casa.

E’ bravo Sepe prima su Dodò e poi su Bonaventura prima dell’entrata in campo Jovic, Bradaric, Terzic e Barak al posto di Cabral, Mazzocchi, Biraghi e Mandragora.

Ed è proprio Jovic a trovare il nuovo gol del vantaggio su assist di Saponara al 81′ minuto, dopo il check del VAR.

⏱️ FT | La notte è VIOLA al Franchi!

Vince la Fiorentina grazie al gol decisivo di Luka Jovic. #FiorentinaSalernitana pic.twitter.com/qUGUIVotL7 — Lega Serie A (@SerieA) November 9, 2022

Nel finale c’è spazio per Botheim per Coulibaly, mentre Duncan subentra a Bonaventura, da parte degli ospiti nel tentativo di assaltare la porta degli avversari, ma viene ammonito Radovanovic.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Salernitana 2-1:

Tabellino di Fiorentina-Salernitana 2-1

Marcatori: 15’pt Bonaventura (F) 10’st Dia (S), 37’st Jovic (F)



Assist: 15’pt Ikone (F), 10’st Piatek (S), 37’st Saponara (F)



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi (31’st Terzic); Amrabat, Mandragora (31’st Barak); Ikoné, Bonaventura (38’st Duncan), Kouame (18’st Saponara); Cabral (31’st Jovic). All.: Italiano.



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Vilhena (1’st Maggiore), Bohinen (14’st Radovanovic), Coulibaly (38’st Botheim), Mazzocchi (30’st Bradaric) ; Piatek, Bonazzoli (1’st Dia). All.: Nicola.



Arbitro: La Penna sez. Roma 1

Ammoniti: 45’st+2 Radovanovic